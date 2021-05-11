Свободный трудовой договор: меньше бюрократии - больше пользы

Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член Украинской рады бизнеса

За 30 лет Независимости украинская терминология в области трудовых отношений пополнить новыми понятиями: “удаленный доступ”, “временный творческий коллектив”, “проектный менеджмент”, “фрилансер”, “аутсорс” и т.п. При этом трудовое законодательство осталось на уровне советских времен. Тогда, напомню, люди устраивались на работу и работали в одном месте практически до выхода на пенсию. Они входили в профессиональные союзы и добросовестно платили взносы, а профсоюзы в свою очередь защищали их трудовые права в случае возникновения трудовых споров или спасали от увольнения.

Но целесообразны ли профсоюзы сейчас? Особенно в современных молодых компаниях, например, в сфере IT, которые часто создаются под реализацию конкретного проекта. Молодежь вообще не понимает, что такое профсоюз и зачем туда вступать. И говоря откровенно, профсоюзы нынче не те. Старые советские объединения давно отжили свое, утратили актуальность. А новые - есть большое подозрение, что ангажированные и создаются как “дочерние структуры” финансово-промышленных групп.

Так как быть работодателям, если Трудовой кодекс четко указывает, что уволить человека с работы без согласия профсоюзной организации практически невозможно и нужно согласовывать с профсоюзами коллективный договор? А также массу других моментов, которые на сегодняшний день являются анахронизмом.

Изменения в трудовом законодательстве позволят отойти от советской модели и модернизировать и осовременить отношения между работодателем и работником. Законопроекты, которые вносятся в Верховную Раду (№5388 о дерегуляции трудовых отношений и №5371 о свободном трудовом договоре), частично решают массу вопросов и снимают препятствия для развития бизнеса.

В первом проекте значительное внимание уделили минимизации бюрократии между работодателем и работником, а также привели роль профсоюзов до уровня, адекватного современным понятиям. После вступления в силу законопроекта профсоюзы теряют свою функцию посредничества. И вопросы организации рабочего графика, отпусков, начисления заработной платы, порядка увольнения и т.п решать будут сами работники по согласованию с работодателями.

Законопроект про Внедрение свободного трудового договора тоже очень уместен и актуален. Его принятие позволит обеим сторонам без лишней бюрократической возни и посредничества третьих сторон урегулировать свои отношения. Сколько будет получать работник и каким образом будет происходить вознаграждение? Или будет работать он в офисе или удаленно? Сколько продлится его рабочий день / неделя? Сколько выходных и какова продолжительность отпуска? При каких обстоятельствах и каким образом можно уволить человека? Это только часть вопросов, которые можно прописать в договоре, чтобы компании и сотруднику было удобно и комфортно сотрудничать друг с другом.

Очевидно, данные проекты Законов не является идеальными, к ним еще могут быть внесены правки. В частности, те, которые предлагал бизнес. Но тешит уже то, что мы подошли вплотную к реформированию трудового законодательства, которое не менялось уже полвека.

В случае принятия этих документов бизнесу следует ожидать ряд положительных изменений.

В частности, того, что устаревшая и слишком сложная система организации труда отойдет в прошлое, а отношения между работодателем и работником будут отвечать современной модели рыночной экономики. Им больше не придется отвлекаться на ненужные вещи из-за чрезмерной забюрократизированности и сложности процедур учета кадров. А чем меньше времени и сил расходуется на оформление работника - тем больше времени на его операционную деятельность и развитие. В конце концов, это положительно сказывается и на самих работников.

Еще один важный бонус для работодателей. Сейчас предпринимателям приходится в буквальном смысле делать “шпагат” между необходимостью соблюдать действующее трудовое законодательство и нанимать работников в современных условиях. Между тем, контролирующие органы лишь ждут, пока владелец бизнеса даст “осечку”, чтобы прийти к нему с многочисленными проверками и наверняка найти какое-то нарушение закона. После того, как бюрократическую возню уберут с уравнения, у этих проверяющих пропадет возможность для наложения штрафов и санкций.

Теперь слово за Верховной Радой. Народные депутаты могут сделать то, что назрело уже десятки лет назад. Осовременить КЗоТ и создать бизнесу, работникам нормальные условия для труда и развития. В конце концов, это принесет пользу и всей стране, ведь чем скорее компании перейдут на новые современные и удобные взаимоотношения с персоналом, тем проще им будет работать, и большие бюджетные поступления получит государство.