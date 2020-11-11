Искривленная реальность: какое топливо действительно должна поддерживать Украина
Александр Ватажишин, директор ДП "Укравтогаз", дивизион "Нафтогаз Нафта"
Баланс автомобильных топлив любой страны – вопрос стратегический. Он напрямую влияет на энергетическую, экологическую и экономическую безопасность любого государства и Украина не исключение. Сегодня в стране идет обсуждение перспектив топливной корзины в треугольнике: бензин – сжиженный газ (LPG) – дизельное топливо. Речь о ставках налогов (акцизов), коррекция которых должна в будущем изменить соотношение этих топлив. В этой дискуссии меня удивляет несколько моментов.
Прежде всего, это спекуляции на понятии газомоторное топливо, которое поддерживается и развивается в Европе. Поставщики сжиженного газа и их лоббисты наделяют LPG какими-то сказочными и фантастическими свойствами. Четырехкратный разрыв в акцизах на пропан-бутан и бензин (52 евро и 213,5 евро за 1000 л соответственно) они объясняют повышенной экологичностью и, опять же, европейской практикой. Как минимум, это преувеличение, а как максимум, неправда. Посмотрим, что происходит на самом деле.
Ни в одной долгосрочной стратегии Евросоюза, а также в таких документах как Парижское климатическое соглашение и Green Deal, обязательства по которым взяла на себя и Украина, развития применения такого продукта нефтепереработки как пропан-бутан (LPG) просто нет. Под газомоторным топливом в Европе сегодня подразумевают исключительно CNG и LNG – сжатый и сжиженный природный газ, также биометан.
При обновлении автопарков в ЕС, действует четкая сегментация транспортных средств по видам топлива:
Автобусы – CNG, LNG, биометан, электроэнергия, биодизель;
Малотоннажные грузовики – CNG, биометан, биодизель;
Крупнотоннажные грузовики – CNG, LNG, биометан, биодизель;
Легковые автомобили – CNG, биометан, электроэнергия, водород;
Железнодорожный транспорт – LNG, электроэнергия, водород;
Морской и речной транспорт – LNG.
Вы видите LPG в этом списке? Я нет.
Последнее упоминание об LPG встречается в директиве 2014/94 Европейского Парламента и Совета ЕС от 22 октября 2014 года, которая предусматривает развёртывание инфраструктуры для альтернативных видов топлива в странах Европейского союза. В рамках ее выполнения в 2014-2019 гг. было построено 425 CNG-станций и 274 LNG-станции, проекты реализованы компаниями Shell, Gasum, Ham, PGNIC и другими. Всего в странах ЕС уже работает более 4500 биометановых и CNG-, LNG-станций, и это количество постоянно увеличивается. Инвестиции исчисляются миллиардами евро.
Я не слышал, чтобы нечто подобное происходило в сфере развития инфраструктуры LPG.
Крупнейшие проекты по развитию системы реализации CNG и LNG в Европе:
|
Проект
|
Страны
|
Количество заправочных станций, шт.
|
The Causeway Study-Impact of CNG on the Irish Gas Network
|
Ирландия
|
17
|
Fuel CNG
|
Словения
|
14
|
CNG Romania
|
Румыния
|
9
|
LNG for Trucks
|
Франция, Германия, Бельгия
|
14
|
Bio LNG Euro Net
|
Франция, Бельгия, Нидерланды, Германия, Испания
|
39
Более чем наглядно демонстрирует приоритеты автопром. Scania, Volvo, IVECO, Audi, MAN, Solbus, Daimler Trucks, Skoda, Merсedes, Volkswagen, Opel, Ford, Fiat, Renault, Seat, Solaris и многие другие на протяжении многих лет занимаются серийным выпуском автомобилей на CNG, LNG, биометане и активно обновляют автопарки стран ЕС.
Что же с LPG? Несколько легковых моделей с ГБО предлагает Fiat и Hyundai. Судя по размещению информации об этих моделях в недрах веб-сайтов по продаже автомобилей, большой популярностью они не пользуются.
Действительно, акцизы на сжиженный автогаз в Европе в основном очень низкие, в разы ниже, чем на бензин. Но потребление этого ресурса по сравнению с другими минимально, по большому счету на него никто не обращает внимания. В Бельгии нулевой акциз на LPG, но его потребление такое же – практически нулевое. Это абсолютно иная ситуация, чем в Украине, где сжиженный газ занимает около 25% в корзине моторных топлив. Такой вес диктует совершенно иное отношение к налогообложению этого подакцизного товара.
Главным препятствием на пути настоящего газомоторного топлива в европейском понимании является высокая цена на автомобили, использующие CNG, LNG и биометан – она на 20-40% выше цены «бензиновых» или «дизельных» одноклассников. В странах ЕС создаются различные преференции на законодательном уровне – налоговые льготы, компенсации стоимости авто, бесплатные паркинги и т.д. и т.п. Например, в Италии покупатель получает компенсацию 20000 евро при покупке грузовика на LNG или 10000 евро на CNG, платит втрое меньший транспортный налог, а обслуживание газобаллонного оборудования выполняется за счет специального Государственного фонда; запрещено строительство автозаправочных станций без блока заправки машин CNG; запрещена эксплуатация дизельных автомобилей в пределах населенных пунктов и природоохранных зонах.
Германия компенсирует часть затрат и предоставляет льготные кредиты на переоборудование автомобиля для работы на CNG; применяется 15% льгота на страхование; транспорт освобождается от налога на 1-2 года.
В Нидерландах «метановый» транспорт получает право бесплатной парковки на стоянках аэропортов и торговых центров.
Во Франции муниципальные автобусы и мусороуборочные автомобили могут быть только на CNG; к транспорту на метане не применяется временное ограничение (день, время суток, время года) для движения по городу.
Как видим, украинская повестка коренным образом отличается от европейской. Пока мы спорим о сжиженном газе и дизтопливе, который в огромных количествах вынуждены импортировать из России, в Европе от этих продуктов просто уходят, переходя на природный газ и биометан, электричество и активно думают о водороде. Для нас это тоже актуально: если импорт пропан-бутана и дизтоплива достигает 80%, то природного газа – 30%. Но главное, есть перспектива увеличения внутренней добычи газа. К тому же Украина обладает мощной газовой инфраструктурой, у нас все готово.