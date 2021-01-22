Как Украина покупала CNG в 2020 году

Александр Ватажишин, директор ДП "Укравтогаз", дивизион "Нафтогаз Нафта"

2020 год принес много испытаний для каждого из нас. Мы приспособились к новым условиям жизни и правилам мировой пандемии, а бизнес не только сумел адаптироваться, но и научился работать в условиях ограничений. И хотя достижения, полученные в течение 2020-го стоят приложенных усилий, его реалии значительно повлияли на объемы реализации сжатого природного газа в Украине и CNG сферу в целом.

Говоря о ситуации на рынке, можем провести параллели с рынком традиционных автомобильных топлив, где в течение года наблюдалось уменьшение объемов реализации. Например, по данным Консалтинговой группы А-95, падение рынка дизельного топлива в период активного карантина достигло 40%-50% в апреле.

Рынок CNG тоже подвергся воздействию карантина. Например, в 2019 году среднемесячный объем рынка CNG в Украине составил почти 15 млн м куб., а после введения карантина в 2020 году – около 12 млн м куб. По информации "Укравтогаза", в прошлом году продажи CNG в сети уменьшились на 7,1 % по сравнению с 2019, а в период активного карантина, к примеру, в апреле, уменьшение реализации достигало 41% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Мы выделяем несколько причин такого снижения.

Первой и самой весомой причиной падения объемов реализации CNG в 2020 году является введение карантинных ограничений в условиях мировой пандемии. По информации Госстата Украины, только за 10 месяцев прошлого года транспортные компании Украины перевезли 2,13 млн пассажиров, это на 39,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Общий пассажиропоток транспортных предприятий Украины в январе-октябре 2020 уменьшился еще больше - на 55,9% по сравнению с 2019 годом. Несколько меньше, однако пострадали и логистические перевозки. В январе-ноябре 2020 года перевозки грузов автомобильным транспортом сократились на 21,6% по сравнению с 2019 годом. Поскольку основными потребителями CNG топлива в Украине есть компании-перевозчики товаров и местный муниципальный транспорт – закономерность падения объемов продаж CNG очевидна.

Средний возраст автомобильного транспорта в Украине составляет 22,2 года. К примеру, по информации Министерства инфраструктуры Украины, средний возраст автобусов малого класса (маршрутки) сегодня достигает 8-10 лет, а крупногабаритных автобусов – 15-18 и больше. Транспорт, переоборудованный под использование CNG еще в советское время, продолжает "стареть" и исчезать с дорог Украины, а часть водителей ищут альтернативу в дешевом дизельном б/у транспорте из Европы. Хотя темпы появления в Украине нового транспорта на CNG увеличиваются ежегодно, однако еще не достигли показателей уровня Европейского Союза. Это вторая весомая причина снижения объемов реализации CNG в Украине.

Еще одной важной причиной, почему темпы развития CNG рынка в Украине не такие быстрые, как в западных странах, есть значительная инертность государства относительно законодательного стимулирования использования CNG в качестве альтернативного и экологически чистого вида топлива. Украина продолжает игнорировать важность введения преференций для владельцев частного и коммерческого транспорта на экологическом CNG. Именно в этом мы кардинально отличаемся от коллег из Европы, которые активно приобщаются к инициативам по декарбонизации экономики.

Например, в 2019 году Европа выбрала стратегический курс, задекларированный в "Зеленом Соглашении" – достичь нулевых выбросов к 2050 году. Также вынесен законопроект "Климатического закона" по сокращению парниковых выбросов на 55% к 2030 году. Введена в действие Директива 2019/1161 относительно продвижения экологически чистых и энергоэффективных транспортных средств, которая предусматривает для производителей и заказчиков транспорта учет энергетических и экологических последствий при покупке определенных видов автомобилей. Целью Директивы является стимулирование рынка чистых транспортных средств и улучшение взноса транспортного сектора в окружающую среду и климатическую политику Европейского Союза. Кроме того, принято новую Директиву о чистых автомобилях с новыми стандартами углеродных выбросов и Директиву 2014/94/ЕU по содействию организации инфраструктуры для заправки транспорта на альтернативных видах топлива (водород, CNG, LNG, биотопливо, электроэнергия, LPG ).

Однако некоторые позитивные шаги прослеживаются и в Украине, которая также присоединилась к программе "Зеленое Соглашение" по уменьшению выбросов CO2, стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года в рамках Парижского соглашения и сформировала собственную Энергетическую стратегию до 2035 года, которая будет включать стимулирование увеличения использования экологических видов моторного топлива.

При этом стоит отметить, что рост общей популярности CNG транспорта в Украине среди транспортных компаний (как пассажирских, так и грузовых) имеет устойчивую положительную тенденцию. В 2020 году украинские предприниматели приобрели более 200 единиц транспорта с установленной заводской системой ГБО на CNG. Самыми популярными стали пассажирские автобусы бренда MAN, количество которых в Украине в прошлом году выросло на 133 единицы. Пополнился рынок и автобусами Mercedes Benz (38 шт.), Solaris (18 шт.), Scania (5 шт.), Volvo (4 шт.), тягачами Scania и Iveco. В 2021 году также запланировано поставки автобусов на экологическом CNG в ряд городов Украины: Луцк, Львов, Днепр, Винница, Запорожье, Киев, а также для внутренних корпоративных перевозок Оператора ГТС Украины.

Учитывая европейские тенденции и интерес украинских перевозчиков к транспорту на CNG сети газонаполнительных станций (АГНКС) вводят дополнительные скидки на CNG топливо для стимулирования продаж и облегчения финансовой нагрузки на предприятия клиентов. Например, в октябре 2020 сеть АГНКС "Укравтогаз" запустила программу компенсации затрат на приобретение нового и б/у транспорта на природном газе метане CNG Forward. Программа предусматривает долгосрочную фиксированную скидку на CNG топливо и ежемесячную компенсацию в зависимости от количества потребленного топлива. Таким образом участники программы могут вернуть часть средств, потраченных на покупку транспорта на CNG. К примеру, в зависимости от категории транспортного средства, за 5 лет участия в программе владелец нового автомобиля сможет вернуть до 48% его стоимости, а владелец подержанного – 62% и более.

Надеемся, в 2021 году ситуация на рынке CNG Украины будет улучшаться, а развитию CNG сферы будет способствовать и появление нового транспорта на сжатом природном газе, и мотивационные мероприятия со стороны государства.