Законопроект о народовластии: Венецианская комиссия намекнула, что не нужно спешить

Владимир Пилипенко, адвокат, народный депутат Украины VI и VII созывов, представитель Украины в Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) 2013-2017гг..

Законопроект "О народовластии через референдум" (№ 3612) получил предварительную оценку Венецианской комиссии.

Последний раз по вопросу всеукраинского референдума Комиссия высказывалась в 2013 году, анализируя Закон Украины "О всеукраинском референдуме" 2012 года. Тогда текст Закона получил критику Венецианской комиссии, которая пришла к выводу, что он создает возможность использовать референдум как инструмент "подрыва конституционного распределения властных полномочий" (стоит отметить, что в дальнейшем этот Закон был признан неконституционным).

Сейчас эксперты хоть и указали на ряд замечаний, однако дали более сдержанную оценку и признали очевидный прогресс. Основные рекомендации касаются исключения положений:

об электронном голосовании (трудно не согласиться, что это действительно преждевременно);

совершенствования механизмов доступности референдумов для лиц з ограниченными возможностями;

продление срока сбора подписей для референдумов по народной инициативе и обеспечения проверки этих подписей и т.п.

Со своей стороны, не смотря на ряд недостатков, наибольшую опасность этого законопроекта вижу в референдуме об изменении территории Украины. Не только из-за того, что это опасно в условиях вооруженной агрессии РФ, но и по причине неконституционности механизма его проведения. Абсурдным выглядит подписание Президентом Украины международного договора об изменении территории ДО проведения референдума. Во-первых, как в таком случае Президента можно считать гарантом территориальной целостности (ст. 102), а во-вторых, Основной Закон предусматривает, что вопросы об изменении территории Украины решаются исключительно всеукраинским референдумом (ст. 73), поэтому очевидно, сначала должно быть всенародное разрешение – потом подписание каких-либо договоров. И не сложно спрогнозировать судьбу такого референдума, когда договор об изменении территории уже подписан. Вряд ли Президент захочет терять политический имидж, тем более, когда есть реальная возможность использования админресурса.

Также сомнительным выглядит предложение о том, что на референдум может быть вынесен только один вопрос. Решение некоторых ситуаций может потребовать ответа больше чем на один вопрос. Возьмем, к примеру, ситуацию с рынком земли в Украине, которую с принятием этого закона, вполне вероятно будет отнести к вопросам общегосударственного значения и вынести на референдум. Но как одним вопросом охватить ситуацию с продажей земли в Украине? Кто-то "за" свободную продажу, кто-то "против", а кто-то "за, но не иностранцам". Не будет ли такой референдум с одним вопросом лишь имитацией выбора?

Проект принят в первом чтении, поэтому текст еще может измениться. Но было бы неплохо, если бы в завершении мы получили закон, который не будет через пару лет признан неконституционным, и который не позволит с легкостью отсечь от Украины очередной кусок.