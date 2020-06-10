Будут ли прокуроры управлять судами?

Владимир Пилипенко, адвокат, народный депутат Украины VI и VII созывов, представитель Украины в Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) 2013-2017гг..

В Уголовном кодексе Украины есть статья 375, которая предусматривает ответственность за вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления.

Эта норма выглядит противоречивой с точки зрения норм Конституции Украины, которые гарантируют независимость судебной ветви власти от любых вмешательств.

О том, что эта статья используется для осуществления незаконного влияния на судей, говорится и в Годовом докладе Высшей рады правосудия «О состоянии обеспечения независимости судей в Украине» от 9 апреля 2019 года. В нем указано, что внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований о совершении судьей преступления, предусмотренного статьей 375 Уголовного кодекса Украины, часто используется как неправомерное влияние и давление на судью для принятия определенного решения по делу.

Более того, Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO) уже неоднократно рекомендовала Украине «отменить уголовную ответственность судей, за вынесение неправосудных решений, которая предусмотрена статьей 375 УК Украины, и/или, как минимум, другим образом обеспечить, что это или любое другое положение об уголовном правонарушении криминализируют исключительно умышленные нарушения в сфере судопроизводства, а правоохранительные органы не злоупотребляют такими нормами для неправомерного влияния и давления на судей».

Взамен, для новой власти замечания GRECO, очевидно, неинтересны. Так как представители фракции «Слуг народа» зарегистрировали в парламенте законопроект № 3500, которым предлагают внести изменения в статью 375 УК и установить уголовную ответственность за вынесение судьей (судьями) предвзятого судебного решения (приговора, определения или постановления), в котором заведомо неправильно использовано норму материального права, или которое вынесено с грубым нарушением норм процессуального права, или в котором заведомо есть несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Из таких норм видно, что теперь законность или незаконность решения суда, вопрос о том были ли судьей соблюдены нормы материального или процессуального права и соответствуют ли выводы суда фактическим обстоятельствам дела будут зависеть от мнения следователей или прокуроров, а не от решения апелляционной или кассационной инстанций. Как это должно было бы быть в правовом государстве.

Такие нормы прямо противоречат статье 124 Конституции Украины, которая предусматривает, что правосудие в Украине осуществляется исключительно судами. Делегирование функций судов и присвоение этих функций другими органами или должностными лицами не допускаются. А также статье 126 Основного Закона, которой предусмотрено, что независимость и неприкосновенность судьи гарантируются Конституцией и законами Украины. Влияние на судью любым способом запрещается.

Кроме того, предложенные изменения не соответствуют и статье 14 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, согласно которой, «в рамках сотрудничества в сфере юстиции, свободы и безопасности Стороны придают особое значение утверждению верховенства права и укреплению институций всех уровней в сфере управления в целом и правоохранительных и судебных органов в частности. Сотрудничество будет направлено, в частности, на укрепление судебной власти, повышение ее эффективности, гарантирование ее независимости и беспристрастности и борьбу с коррупцией. Сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности будет происходить на основе принципа уважения прав человека и основных свобод».

Однако положения законопроекта, которые легализируют влияние правоохранительных органов на судебную ветвь власти, не имеют ничего общего с обеспечением независимости судей, что предусмотрено данным Соглашением.

Такие нормы фактически разрешат притягивать к уголовной ответственности судей за решения, которые не нравятся прокурорам.

Например, просили прокуроры назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы, а судья решил, что нет для этого законных оснований – выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и можно открывать уголовное производство по отношению к самому судье. Потому что нечего думать по-другому, нежели так, как уже указали прокуроры в обвинительном акте.

Ради справедливости стоит отметить, что одним из альтернативных проектов предусмотрено полное исключение из Уголовного кодекса статьи 375. Так что, остается надеяться, что здравый смысл победит и депутаты примут именно его.