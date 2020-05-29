Медицинские отходы - новая экологическая угроза страны

Сергей Куцевляк, кандидат медицинских наук, магистр государственного управления, генеральный директор ООО "Медстар Солюшенс"



Пандемия COVID-19 стала серьёзной угрозой для населения всей страны не только в связи с темпами распространения инфекции — стремительно ворвавшийся в наши реалии коронавирус может привести к глобальному упадку медицинской отрасли в Украине. Еще хуже то, что в данный момент украинская медицина находится в продолжающемся кризисе, возникшем из-за COVID-19, отсутствии выплат медикам в полном размере, и последствий второго этапа медицинской реформы специализированной медпомощи. Поэтому правительству необходимо решить эти задачи, ведь врачи уже сейчас массово выходят на забастовки и увольняются. Но появилась и новая глобальная проблема, которая растёт в геометрической прогрессии не только в Украине, но и во всем мире — медицинские отходы, возникшие в результате пандемии.

Почему медицинские отходы — экологическая проблема?

Медицинские отходы - это все отходы, создаваемые медицинскими учреждениями и лабораториями, биомедицинскими и исследовательскими центрами, а также медицинский мусор из небольших или рассеянных источников. В их числе - ткани тела, использованные шприцы, системы, мешки из-под крови, перевязочные материалы, одноразовая посуда и даже остатки еды – то есть ВСЁ, что вступало в контакт с пациентом.

Такой мусор содержит опасные для природы и здоровья человека химические вещества и микроорганизмы, поэтому его запрещено хоронить на полигонах вместе с обычными ТБО и другими отходами. Стоит отметить, что согласно Закона Украины «Об отходах», клинический мусор относится к классу опасных отходов, так как может быть источником распространения различных вирусов и инфекций, COVID-19, СПИДа, туберкулеза, гепатита В и С и требует особого обращения и уничтожения.

Для понимания масштабов проблемы - в Украине каждая больничная койка в сутки генерирует в среднем от 2 до 10 кг медицинских отходов, а это более 3 тонн в год! Насколько эти цифры выросли в связи с пандемией COVID-19 – остается только догадываться, ведь возросло и количество больных, а одноразовые медицинские маски уже заполоняют улицы и водоёмы страны! Украинские реалии сегодня таковы, что более 90% медицинских отходов выбрасывается незаконно и по итогу они оказываются на стихийных свалках, посадках и лесополосах. И речь идет о ТОННАХ мусора! Важно – несанкционированная и не отвечающая нормам законодательства утилизация таких отходов влечет УГОЛОВНУЮ ответственность ВСЕХ сторон.

К сожалению, в Украине нет актуальной статистики по общему количеству медицинских отходов, тем более с оглядкой на вспышку COVID-19. Поэтому постараюсь объяснить на примере города Ухань, с которого (как говорят) и началась коронавирусная эпидемия. По сообщениям СМИ материкового Китая Southern Metropolis Daily, когда в провинции общее количество больных COVID-19 приближалось к 30 тысячам, уже тогда, в конце февраля, медицинского мусора было выявлено больше 200 тонн! И в тот период официальные лица Министерства охраны окружающей среды Китая заявляли, что мощности переработки не способны справиться с этим количеством.

Сжечь нельзя помиловать

Как оказалось, в Китае больше инструментов как для борьбы СОVID-19, так и для спасения экологической ситуации. Так, в государстве были начаты работы, направленные на разработку сети обратной эпидемиологической логистики для обращения с медицинскими отходами во время эпидемических вспышек и не только. Именно системный подход способен сократить и распространение болезни, и создать эффективное управление быстро растущими медицинскими отходами. Это важно и для Украины, ведь экологическая ситуация в нашей стране является достаточно неблагоприятной.

Один из самых авторитетных рейтингов мира по уровню загрязнённости составляется Центром экологической политики и права при Йельском университете (Yale Center for Environmental Law and Policy) в среднем раз в два года, и в последнем обновлении 2018 года Украина оказалась на 109 месте, уступив даже Мексике, Филиппинам и Нигерии! Исследование измеряет ряд аспектов состояния природной среды, среди которых - практика экономической деятельности и степень ее нагрузки на окружающую среду, а также эффективность государственной политики в области экологии.

Возвращаясь к системе логистики медицинских отходов Китая, стоит отметить, что предпочтение там отдают именно сжиганию такого мусора. Это хоть и является одним из самых распространённых методов утилизации, применяемом во многих странах мира и в Украине в том числе, однако в данном случае и речи не может быть об экологичности процесса. И полбеды, если это происходит на специализированных предприятиях, но чаще всего сжигают мусор стихийно в ненадлежащих условиях и на это, к сожалению, редко обращают внимание.

В любом случае, к системам фильтрации на украинских предприятиях любой направленности (в том числе и на мусоросжигательных) есть серьёзные вопросы. Выходит так, что во время процесса горения выбросы существенно загрязняют атмосферу. А в связи с ростом объёмов отходов, уровень загрязняя нашего воздуха становится всё выше. Кстати, Украина находится на ЧЕТВЁРТОМ месте в рейтинге стран мире с высоким уровнем смертности из-за загрязнения воздуха. Исследование Глобального альянса по вопросам здоровья и загрязнения (Global Alliance on Health and Pollution) свидетельствует, что по этой причине умерло более 57 000 украинцев только в 2017 году! Несложно догадаться, в следствие пандемии COVID-19, не только вирус может забирать жизни граждан, а и экологические факторы, появившиеся в следствие увеличения количества медицинских отходов.

Есть ли выход?

Как и для всех вирусов, подход к удалению потенциально заражённых COVID-19 отходов заключается в обеззараживании и уничтожении на месте, а именно в медицинских учреждениях. Естественно, построить стационарные мусоросжигательные заводы в больницах страны – далеко не выход из ситуации. Так, с целью уменьшения выбросов в атмосферу, ВОЗ рекомендует использование именно пульс-вакуумной технологии стерилизации при обезвреживании медицинских отходов. Этот способ позволяет повысить эффективность стерилизации и уменьшить объём отходов после завершения цикла автоклавирования, и является совершенно экологичным, простым в эксплуатации и малозатратным в части обслуживания оборудования. Когда отходы попадают в прибор, они обеззараживаются при температуре 150 градусов и далее спрессовываются, такой мусор безопасно утилизировать как обычные ТБО. В Украине на данный момент нет ни одной единицы такой техники. Сегодня – самое лучшее время для государства и местных властей задуматься и направить усилия на обеспечение экологической и эпидемиологической безопасности страны.