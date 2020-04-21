Есть ли жизнь после кризиса или 5 рекомендаций для тех, кто смотрит на несколько шагов вперед

Любовь Цымбал, основатель компании "Группа Финансовых Решений"

Пришла пора взглянуть на сложившуюся ситуацию под другим углом.

Многие компании урезают расходы и замораживают проекты, сокращают персонал, пытаются погасить кредиты или договориться об их реструктуризации, кто-то продает активы или их часть. Все спасают свой бизнес в авральном режиме чем могут, как могут. Но, хочу напомнить, что сейчас самое время думать о том, что произойдет после снятия карантинных запретов и более-менее понятной ситуации со сроками восстановления экономики. Думать не о том, что мы делали вчера, а о том, что мы будем делать послезавтра.

Понятно одно – как прежде уже не будет. Мир поменяется, мы поменяемся, наш бизнес поменяется. Кризис разрушит старые порядки и создаст новые правила игры. Поэтому забудьте о том, как вы работали раньше. В кризис выживают только гибкие предприниматели.

И к этому и нужно готовиться уже прямо сейчас. Бизнесу важно не жить одним днем. Внедрение системы управления рисками в быстро меняющемся мире сегодня – это уже не просто непонятные слова, и возникшая ситуация нам это очень доходчиво объяснила. Сразу стали понятны выражения: «финансовая устойчивость, «финансовая стабильность», «резервный фонд», «бюджетирование», «финансовое моделирование» и другие. Если проще, то важно смотреть на несколько шагов вперед и просчитывать план Б, план В и так далее.

Мои рекомендации для тех, кто видит перспективу в посткризисном мире.

Первое – остановитесь. Вспомните, что это не первый и не последний кризис в нашей жизни. Не поддавайтесь панике. Включите холодный рассудок. Подумайте о том, что кризис закончится, а вы продолжите работать. Детально просчитайте каждое ваше действие сейчас, которое повлечет за собой изменения в будущем. Ответьте на вопрос: насколько устойчив ваш бизнес и что на него может повлиять через месяц, три, полгода?

Второе – проведите ревизию бизнес-процессов вашей компании, и вы решите, как минимум, три самых важных вопроса:

Сколько прибыли теряется из-за отсутствия четкой системы?

Как выйти из операционного хаоса?

Как оптимизировать экономику проектов и свести к нулю потерю денег внутри компании?

Сегодня у вас более чем достаточно на это времени, которого всегда так не хватало на стратегию и инструменты управления.

В результате ревизии станет понятным: 1) где теряется до 50% чистой прибыли и как это исправить; 2) какое влияние на конечный результат оказывает каждый член вашей команды с кем лучше попрощаться как с балластом, который тянет ваш бизнес назад, а кому нужно дать дополнительные полномочия, чтобы работа была максимально эффективной; 3) каким должен быть ваш план действий по оптимизации и автоматизации процессов на ближайшее время.

Третье – проведите оптимизацию бизнес-процессов, это работа на перспективу, ваши инвестиции в посткризисное восстановление. На минутку представьте себе: минимальное сокращение затрат после проведения оптимизации составляет 10%, максимальное – до 50%. Благодаря оптимизации станет ясно, что необходимо отсечь всё ненужное и перевести затратные как по времени, так и по деньгам функции на аутсорсинг. Это увеличит мобильность и адаптивность компании на данном этапе и освободит в среднем от 25% времени, которое ранее уходило на рутинные оперативные активности. А это, в свою очередь, позволит вам заняться более важными стратегическими задачами.

Четвертое – заранее позаботьтесь о построении системы экономической безопасности (если таковой у вас еще нет). Она должна быть сформирована с учетом финансовых интересов компании: роста рыночной стоимости компании, максимизации прибыли, наличия достаточного объема основного, дополнительного капитала и инвестиционных ресурсов, планирование налоговой нагрузки и прочее. Обязательно должны использоваться современные информационные системы и базы данных, ведь учет в «амбарных книгах и со счетами» - позавчерашний день.

Как бы не смешно это звучало, но «государство в смартфоне» для очень многих бизнесов в Украине - до сих пор что-то космическое. Каждый раз, когда начинаю работать с новым бизнесом и новым проектом, поражаюсь как при существующих технических и уже законодательных возможностях у штатных бухгалтеров может продолжаться настолько сильная любовь к бумагам, важным десяти подписям на каждом документе, калькуляторам, а иногда счетам. Кто сегодня ставит на документах свои подписи в ваших компаниях, просто интересно?

Также важно своевременно и тщательно проводить оценку внутренних и внешних рисков компании, проверять деловую репутацию и платежеспособность клиентов и контрагентов.

Пятое – работа с командой. Не нужно прятаться от сотрудников. Если нужно сокращение затрат для выживания бизнеса, они поймут, даже если им это понимание не поможет, то с каким мнением о вашей компании они уйдут? Не забывайте - кризис вечным не будет, и бизнес восстановится, что будет с вашей репутацией работодателя? Ваши подчиненные должны знать о трудностях и планах выхода из кризисных ситуаций. Каждый человек желает понимать, что случилось и какие изменения ждут компанию и его лично. На данном этапе доверие важно, как никогда.

И, конечно же, держите обратную связь с потребителями ваших товаров/услуг. Ведь кто, как не они влияют на ваш бизнес. Важно интересоваться, довольны ли они качеством сервиса/продукцией, что бы им хотелось бы изменить, т.д. Собрав информацию о недочетах напрямую от клиента, у вас будет возможность доработать, исправить ошибки, выбрать наиболее оптимальный вариант решения задачи.

В бизнесе все постоянно меняется. Не существует волшебной вечной формулы успеха – она тоже постоянно меняется. Поэтому, чем больше мы экспериментируем, тем больше возможностей у нашего бизнеса вовремя реагировать и оставаться на плаву.