Бизнес в кризис: как уберечь бизнес от краха?

Любовь Цымбал, основатель компании "Группа Финансовых Решений"

За последние месяцы многие предприниматели поняли, как это – развивать свой собственный бизнес в условиях постоянного шторма. И радует то, что многие из нас смогли не просто выстоять и не опустить руки, но научиться эффективно выстраивать бизнес-процессы в кризисно-карантинные времена.

Какие выводы можно сделать из ситуации, в которой мы все с вами оказались в одной лодке? Поделюсь своими мыслями на счет того, как не допустить влияния кризиса на бизнес и как реагировать на сложности, если они все-таки настигли вас.

Что вызывает проблемы?

Причин, разрушающих бизнес, достаточно много: начиная от рыночных и политических условий, заканчивая владельцем, который принимает непродуманные решения.

Как свидетельствуют статистические данные, именно внутренние причины для 85% компаний являются самыми опасными. Получается, что наибольшую опасность создаем мы сами или наши сотрудники, которым мы доверяем. Например, что может быть страшнее внезапного увольнения главного бухгалтера? А еще хуже — потеря или утечка бухгалтерской/финансовой информации. Таких случаев на моей практике было достаточно много, так как многие владельцы бизнеса или топ-менеджеры в таких ситуациях часто обращаются за "скорой помощью" к консалтинговым компаниям, у которых есть большой опыт в разборе таких кейсов.

Когда начинать "беспокоиться"?

Чаще всего, когда замедляется развитие бизнеса, решения также принимаются достаточно медленно и не приносят ожидаемого результата из-за неактуальности или неточности информации — это уже первые "звоночки" для владельца о том, что нужно брать дело в свои руки или привлекать к делам внешних экспертов.

Также о будущих проблемах у бизнеса может указывать и то, что в компании отсутствует четкое распределение обязанностей и полномочий, не понятно кто что делает и кто за что отвечает. И самое важное — вы, как владелец, не контролируете ситуацию в своем же бизнесе, так как в нем начался хаос.

И, конечно же, когда финансовая составляющая начинает сходить на нет. Если ваш бизнес требует постоянного дофинансирования, нужно разобраться, с чем связано, куда уходит прибыль или почему ее вообще нет, если раньше ваш бизнес был прибыльным.

Как "застраховать" бизнес от внезапных неприятностей?

Когда владелец создает бизнес, для начала он должен разработать стратегию развития своего бизнеса и подробно расписать бизнес-процессы. Ведь нужно понимать куда вы хотите прийти, какого результата достичь, за счет каких ресурсов и тому подобное. Стратегия — это ваша дорожная карта, которая отвечает на вопрос как достичь ожидаемого результата.

Еще один из важных этапов "предкризисной" работы — это планирование и анализ. Это в будущем позволит избежать долгого и нудного распутывания клубка проблем, которые появятся через принятие неправильных решений.

Также я рекомендую заранее позаботиться о построении системы экономической безопасности. Она должна быть сформирована с учетом финансовых интересов компании: рост рыночной стоимости компании, рост прибыли, наличия достаточного объема основного, дополнительного капитала и инвестиционных ресурсов, планирования налоговой нагрузки и прочее. Важно своевременно и тщательно проводить оценку внутренних и внешних рисков компании, проверять деловую репутацию и платежеспособность клиентов и контрагентов.

Что делать, если бизнес все же вошел в кризис?

В моем бизнесе, который сейчас находится на этапе роста, мы не раз попадали в кризисные ситуации. Но, благо, все хорошо заканчивалось, так как была оперативная реакция и принимались правильные решения.

Впервые это была потеря ключевого клиента, который в портфеле продаж занимал более 50%, что в свою очередь повлияло на платежеспособность бизнеса. Тогда мы не опустили руки, а приняли стратегическое решение по изменению взаимоотношений с ключевыми экспертами и стали приглашать экспертов под конкретные проекты. Для этого мы расширили партнерскую сеть, стали частью многих экспертных союзов. Также сделали акцент на подготовку внутренних экспертов, для чего внедрили бизнес-процесс по обучению и наставничеству. После этого случая мы контролируем, чтобы один клиент не занимал доли в общем портфеле заказов более 10%. В долгосрочной перспективе этот процент не должен превышать 5%.

Еще один кризисный кейс был связан с уходом ключевых экспертов компании. Но и в этой ситуации мы очень быстро приняли правильное решение — начали работать по партнерским схемам и привлекать экспертов на проект. Кроме того, готовим своих штатных экспертов (а это для них карьерный рост), внедряем автоматизацию и взаимозаменяемость.

Если ваш бизнес подает сигналы SOS, рекомендую провести диагностику и последующую за ней оптимизацию бизнес-процессов. Это основа для эффективной работы, развития, повышения и поддержания устойчивости и конкурентоспособности компании. Это работа на перспективу.

Привлеките с этой целью консалтинговую компанию — так будет быстрее и эффективнее. Ведь те знания, которые имеют консультанты с большой практикой, вряд ли будет иметь ваш финансист. Да и стоимость содержания целого штата финансистов выше, чем привлечение на проект консультантов.