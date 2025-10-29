Сто днів: чи впорався Уряд?

Олексій Леонов, Народний депутат України

Минуло перші сто днів діяльності уряду під керівництвом Юлії Свириденко. Звісно, це замало для того, щоб робити далекосяжні висновки. Але це той момент, коли вже можна оцінити, чи рухаємось ми у правильному напрямку. Адже в умовах війни час вимірюється не тижнями, а рішеннями. Тому непересічні виклики, потребують саме адекватних та оперативних оцінок. Отже, спробуємо їх надати, тим більше сама глава КМУ полегшила завдання, окресливши пріоритети нової урядової команди. Це – оборона, соціальна стабільність, енергетична стійкість, підтримка прифронтових регіонів та міжнародна співпраця.

Оборона

Уряд зробив чіткий наголос: захист країни — це фундамент. І цей акцент максимально очевидний в проєкті бюджету, де доходи прогнозуються на рівні 2 трильйони 826 мільярдів гривень, а видатки на оборону - на рівні 2 трильйонів 805 мільярдів гривень. Тож, майже кожна гривня, яку отримує держава йде саме на фінансування потреб сектору оборони та безпеки.

Вважаю, такий підхід правильним не лише з позицій посилення захисту країни. Уряд має безпосереднє завдання від Президента Зеленського за пів року довести частку української зброї на фронті до 50%. Успішне виконання цього завдання можливе тільки через перетворення нашого ОПК на справжній драйвер для всієї економіки. І саме це зараз відбувається, в тому числі завдяки ініціативі «Defence City», яку прийняла Верховна Рада.

Соціальна стабільність

У час війни соціальна стійкість громадян — це життєва необхідність. Тому держава повинна підтримувати людей, які тримають державу. І тут теж є позитивна динаміка.

Вже підвищено зарплати лікарям та доплати вчителям на прифронтових територіях. З нового року це буде зроблено по всій країні, для вчителів на 50% (в два етапи), для лікарів, мінімум до 35 тис. грн. Забезпечується безкоштовне харчування дітям в школах. Закладаються кошти на закупівлю ліків, індексацію пенсій, підняття стипендій, підтримку родин з дітьми.

Це свідчить про те, що уряд робить ставку на підтримку людей не лише на папері, а з конкретними сумами та діями. Зокрема наступного року буде збільшено фінансування сфери освіти на понад 66 мільярдів гривень, охорони здоров’я – на понад 38 мільярдів, соціального захисту – на 45 мільярдів.

Енергетична стійкість

В умовах постійних загроз для енергетичної інфраструктури стратегічна задача — забезпечити безпеку об’єктів інфраструктури та стабільність енергопостачання. Уряд ухвалив низку рішення, які дозволять прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення. Також вже спрямовано додаткові кошти з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці.

Завдяки зусиллям Президента, Уряд отримає додаткові 150 млн дол від Норвегії на закупівлю газу взимку. Окрім цього Уряд вже виділив 8,4 мільярда гривень на імпорт газ, який має перекрити дефіцит власного видобутку через російські атаки.

Цієї зими ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними. Уряд продовжив дію спеціальних обов’язків постачальників електроенергії до 30 квітня 2026 року. Тож, протягом цього опалювального сезону ми платитимемо за електрику незмінні 4,32 гривні за кіловат.

Підтримка прифронтових регіонів

Для мене, як представника Одеси, дуже важливо було побачити з боку Уряду розуміння, що регіони, які опинились ближче до фронту, потребують посиленої підтримки. Допомога людям у прифронтових регіонах — це більше, ніж соціальні виплати. Це підтримка економічного життя громад. І сьогодні ця підтримка надається через спеціальну державну програму.

Серед заходів — одноразова допомога на придбання дров, вугілля або пелет (19,4 тис. грн.). Компенсація за електрику. 100 % бронювання у громадах, де відбуваються бойові дії. Житлове кредитування за державною програмою е-Оселя та допомога за програмою е-Відновлення. Надається субсидія аграріям. Запущено механізм компенсацій військових ризиків, що вступає в дію вже з листопада.

Все це дозволяє говорити про те, що уряд не залишає прифронтові громади «на узбіччі». Натомість він намагається інтегрувати їх підтримку до пріоритетів державної політики.

Співпраця з партнерами

Дуже важливо, що Уряд не просто зберіг, а й намагається зміцнити довіру партнерів, перетворюючи підтримку на довгострокові інвестиції. Приклад Американсько-українського Фонду відбудови дуже показовий. За пів року його не лише було створено, але вже поповнено першим внеском на 150 мільйонів доларів. І вже розглядаються перші інвестиційні проєкти.

Також оперативно погоджено корективи в План дій з виконання Програми Ukraine Facility. Нагадаю, що зараз це одне з основних джерел фінансової підтримки України. Сумарно – це 50 мільярдів євро. Загалом збережено стабільність в наданні фінансової допомоги з боку партнері, яка має однозначну формулу: «гроші в обмін на реформи». За перші 100 днів своєї роботи Уряд залучив 9,4 млрд дол. через механізм ERA-loan, та 3,05 млрд через Ukraine Facility.

* * *

В цілому можна сказати, що перезавантаження урядової команди пройшло досить вдало і країна рухається у вірному напрямку. Новий Уряд зберіг позитивні моменти своїх попередників, це насамперед керованість процесами, макроекономічну та соціальну стабільність. Але при цьому додав нового імпульсу роботі, як всередині країни, так з нашими партнерами.

Мені подобається, що Уряд не лише вирішує ключові завдання сьогоденні – посилює оборону та зміцнює соціальну стійкість. Він вже дбає про майбутнє, про здоров’я населення, демографію, відновлення тощо. Вважаю, що це правильний підхід, він зміцнює віру у завтрашній день, що зараз дуже важливо.

Головне, щоб в урядовій команді не забували, що сьогодні в політиці правильних слів уже недостатньо. Українці очікують, а Президент наголошує, що невідкладно потрібні конкретні результати. І Верховна Рада готова в цьому допомогти.