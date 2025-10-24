Мобілізація. Декілька ключових тез без висновків

Наталія Іщенко, журналістка

Ефективна мобілізація громадян завжди базується на потужній державній ідеології та самосвідомості громадян. Лише примус (батіг) та лише гроші (пряник) не працюють без ідеологічної і морально-психологічної платформ і ніколи не забезпечать війська необхідним для ведення бойових дій якісним, навченим, вмотивованим і дисциплінованим ресурсом.

Головна мета мобілізації - посилення обороноздатності. Це означає, що мобілізаційні заходи в жодному разі не повинні:

- шкодити іміджу і авторитету армії,

- знижувати моральний дух суспільства,

- підривати довіру до влади,

- провокувати громадянські конфлікти,

бо ці перераховані пункти сприяють послабленню обороноздатності держави, а не його посиленню.

Проведення ефективних мобілізаційних заходів неможливо без підтримки суспільства не тільки із ідеологічних, але і суто з організаційних причин.

Тому невід'ємною частиною мобілізації мають бути:

- ідеологічна робота з громадянами (заради чого воюємо),

- пропаганда (що буде внаслідок поразки),

- укріплення іміджу і авторитету армії (реальне і постійне, не на словах, а на ділі),

- забезпечення принципу справедливості під час мобілізації (викорінення корупції, недопущення використання непрозорих і суб'єктивних критеріїв для бронювань та відстрочок, однакове ставлення до всіх категорій військовозобов'язаних, незалежно від віку чи місця проживання і т.п.).

В демократичній державі навіть мобілізація має проводитися із дотриманням прав людини і забезпеченням верховенства права.

Не може бути незаконного переслідування навіть підозрюваних в порушенні закону. Тому переслідування і покарання тих, хто не виконує закон і нехтує конституційним обов'язком, має бути юридично обґрунтоване, прозоре і системне. Право на захист і об'єктивний суд має бути гарантоване.

Посилення обороноздатності неможливо без забезпечення армії під час мобілізації якісним людським ресурсом.

Таким чином, по-перше, з невмотивованими військовозобов'язаними в обов'язковому порядку має проводитися морально-психологічна робота перед відправкою до частин, що має бути обов'язковою і якісною складовою навчання (БЗВП).

Моральний дух на війні є не менш важливим, ніж вміння стріляти.

По-друге, призов до війська серйозно хворих або попросту немічних, є не укріпленням, а руйнуванням армії.

Незабезпечення об'єктивної ВЛК, ухвалення непродуманих чи відверто шкідливих нормативних актів, що оголошують реально непридатних придатними на папері, працюють лише на послаблення обороноздатності.