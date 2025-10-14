Сучасні тренди та перспективи розвитку ринку торгової нерухомості України - UTG

Вадим Непоседов, засновник та президент компанії UTG

Ринок торгової нерухомості України зазнає значних трансформацій під час війни. Стресові виклики сформували нові тенденції у девелопменті комерційної нерухомості. Тому експерти компанії UTG ретельно стежать за сучасними трендами та вже сьогодні готуються до майбутніх викликів, поповнюючи та вдосконалюючи базу знань новими рішеннями та передовими ідеями.

Сучасні тренди

Протягом останніх військових років в Україні сформувалась ціла низка виражених тенденцій у девелопменті торгової нерухомості. Перш за все, на жаль, спостерігаються влучання, руйнування та повне знищення частини пропозиції. Так, серед постраждалих такі об’єкти комерційної нерухомості як: "Фабрика" у Херсоні, "Порт-Сіті" і "Україна" у Маріуполі, Retroville і BalticSky у Києві, "Караван" і "Восторг" у Харкові, Appolo у Дніпрі, Riviera і Fozzy у Одесі, "Амстор" у Кремінчуці, "Епіцентри" в Чернігові, Бучі, Харкові та багато інших. І подальша загроза зберігається.

На тлі цього девелопери обирають більш спокійні регіони для реалізації проектів торговельних центрів з концентрацією переважно в містах західної частини України, майже повністю ігноруючи всі інші області країни. Це такі міста як: Ужгород, Мукачево, Львів, Чернівці, Трускавець, Хуст, Луцьк, Ковель. Також спостерігається зміщення фокусу уваги на інші сегменти комерційної нерухомості: складські та логістичні бази, рекреаційно-готельно-медичні комплекси та альтернативні галузі, наприклад, спеціалізовані виробничі підприємства.

Також, якщо через пандемію коронавіруса та бажання соціального дистанціювання набув свого поширення формат рітейл-парків, зараз він додатково поглибився через війну. Адже рітейл-парки мають можливість швидшої евакуації, що гарантує більшу безпеку для відвідувачів, а комбінація окремих магазинів зменшує ризики займання одразу всієї будівлі.

Серед нових трендів також варто відзначити втілення автономних місць праці та пунктів незламності. Окрім цього, на ринку спостерігаються обмежені резерви росту РТО. Масовий відтік населення за кордон та зменшення кількості дітей призвели до незатребуваності дитячих розваг, освіти, товарів та іграшок. Навіть серед дорослих спостерігається падіння попиту на дозвілля та відпочинок через комендантську годину, що призводить до низької доцільності купівлі вечірнього одягу або через віддалену роботу обмеження необхідності нового одягу в цілому. Негативні наслідки ситуації в країні відбиваються і на стриманості роботи операторів розваг (кінотеатрів, ДРЦ, боулінгів), спортивних закладів та закладів харчування.

Якщо подивитись на рітейлерів, до трендів можна віднести тотальне вигнання з України рітейлерів з Росії, закриття магазинів інтернаціональних мереж, відсутність альтернативних універмагів. До цього додається пауза у виході нових гравців, стрімкий розвиток онлайн платформ, а також відмова від експансії в регіони і продаж продукції через сервіси доставки "Нової пошти" або Meest Express.

Тренди майбутнього

Спостерігаючи таку поточну ситуацію на ринку, можна спрогнозувати, що після завершення війни в українському девелопменті почнеться реалізація інших трендів. Наприклад, ми очікуємо відновлення впливу класичних законів функціонування торгівлі. А саме – будуть затребувані міста з великою чисельністю населення та вищою часткою молодих активних людей, більшим рівнем добробуту домогосподарств, прогнозованим обсягом попиту та більш віддалених від кордону. Саме тому буде спостерігатися тренд на повернення активності у великі обласні центри країни, де через війну були повністю зупинені будівельні роботи або навіть спостерігається руйнування існуючої пропозиції.

Я впевнений, що повернеться затребуваність класичних або форматних торговельних центрів. Адже після років загроз та ракетних тривог із поступовим відновленням добробуту покупці все більше будуть відвідувати торговельні галереї сучасних, архітектурно привабливих торгових об’єктів, із святковою атмосферою, комфортними умовами перебування, широким товарним асортиментом, оригінальними розвагами та закладами харчування для тривалого проведення дозвілля. Саме тому фокус девелоперів повернеться з альтернативних галузей і сегментів назад до торгівлі та житла.

Також у майбутньому продовжиться практика застосування та подальша еволюція елементів безпеки у ТРЦ, втілення досвіду Ізраїлю: товстіші несучі бетонні стіни, захищені шахти, покращені протипожежні відсіки, захищені ззовні автоматизовані віконниці, армовані віконні технології, використання скла-триплекса для захисту від вибухової хвилі та зменшення ризиків поранення, тощо. Також через зростання кількості травмованих від війни людей відвідувачі торговельних центрів вимагатимуть втілення інструментів додаткового комфорту. Тому у форматних ТРЦ буде розвиватися тренд інклюзивності для маломобільних груп та населення з особливими потребами. А на тлі зростання систем та інструментів безпечнішого перебування в класичних ТРЦ буде зменшуватись попит на рітейл-парки, які будуть зміщуватись в інші ніші спеціалізованих продуктів, таких як автомобільні, будівельні товари, садовий інвентар або меблі.

Я впевнений, що така еволюція на ринку торгової нерухомості та закінчення війни призведе до виходу на ринок нових для України брендів з Європи або Америки, які сьогодні займають вичікувальну позицію. І, щоб бути готовими до таких змін, вже сьогодні компанія UTG готується до майбутніх викликів, поповнює та вдосконалює базу знань сучасними рішеннями та передовими ідеями.