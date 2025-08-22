5 000 грн на Пакунок школяра у Дії: як отримати кошти на підготовку дитини до школи

Валерія Коваль, заступниця Міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів



Щороку напередодні першого вересня батьки стикаються з однаковим викликом: як зібрати дитину до школи й водночас раціонально спланувати сімейний бюджет? Шкільна форма, взуття, рюкзак, підручники, зошити та канцтовари — лише частина речей, які потрібні першокласникам для школи. Список довгий і бюджет родини не завжди готовий до таких витрат.

Саме тому за ініціативи президента було запущено програму Пакунок школяра. Кожна родина, у якій дитина йде до першого класу, може отримати 5 000 грн допомоги від держави. Кошти можна використати лише на шкільні речі. Ми хочемо, щоб кожен першокласник мав усе необхідне для початку навчання.

Як подати заяву в Дії

Подати заяву можна у кілька кроків:

Оновіть застосунок Дія та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси» – «Допомога від держави» – «Пакунок школяра». Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву. Заповніть заяву на допомогу. Щоб отримати виплату, потрібно мати Дія.Картку. Її можна відкрити в одному з банків-партнерів — ПриватБанк, Monobank, Банк Кредит Дніпро або àбанк. Якщо у вас Дія.Картка вже є, достатньо просто додати до неї новий рахунок. Перевірте дані у заяві й підпишіть її за допомогою Дія.Підпису.

І все – заявка готова. Після підтвердження гроші автоматично зараховуються на вказану картку, очікування триватиме від 14 робочих днів.

Якщо не бачите послуги в Дії

Якщо у застосунку послуга Пакунок школяра ще не доступна, це не значить, що ваша дитина «загубилась» у системі. Зараз школи активно вносять інформацію про першокласників: Міністерство освіти надіслало відповідні інструкції та зобов’язало зробити це до кінця серпня. Тож до 1 вересня всі родини зможуть подати заяву та отримати державну допомогу. У разі затримки варто уточнити інформацію у школі й почекати: після внесення даних ви зможете подати заяву в Дії.

Інші способи подати заяву

Ми розуміємо, що не всі користуються Дією. Тому заяву можна подати і в Пенсійному фонді. Відтак жодна родина не залишиться без підтримки.

Коли і як отримати гроші

Подати заяву можна до 15 листопада, тож навіть якщо ви не встигли зробити це до 1 вересня, кошти на підтримку школяра можна буде витратити вже після початку навчання. Скористатися ними потрібно протягом 180 днів із моменту зарахування виплати на Дія.Картку. Невикористані кошти повертаються до державного бюджету.

Держава для людей: підтримка в потрібний час

5 000 грн — це важлива підтримка для батьків перед навчальним роком. Вона і зменшує витрати із сімейного бюджету і дає впевненість, що дитина отримає все необхідне.

Проєкт Пакунок школяра показує, що державні сервіси можуть бути простими, швидкими і доступними. Це кілька кліків у смартфоні.

Наше завдання — зробити так, щоб усі першокласники в Україні почали навчання з радістю, а їхні батьки — з меншими витратами й без зайвих клопотів.

Проєкт розроблено Міністерством соціальної політики, сімʼї та єдності спільно з Міністерством цифрової трансформації та Дією, Міністерством освіти і науки та Пенсійним фондом України за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні в межах «Проєкту підтримки Дія», що реалізується за фінансування Швеції, а також Швейцарсько-українського проєкту DECIDE — «Децентралізація для розвитку демократичної освіти», що впроваджується в Україні консорціумом у складі ГО DOCCU та Цюрихського педагогічного університету за підтримки Швейцарії.