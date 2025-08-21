ESG у дії: як KLR Bus трансформує транспортну галузь України

Андрій Хоркавий, засновник "KLR Bus", експерт в галузі транспорту, благодійник.

"Who Cares Wins" (Хто піклується, той перемагає) – таку назву мала доповідь ООН у 2004 році, у якому, власне, і було вперше введено поняття ESG (Environmental, Social, Governance). Поняття встановило прямий зв’язок між цими факторами та показниками фінансової результативності компаній. Вже за два роки були запущені Принципи відповідального інвестування (PRI), що закликали інвесторів інтегрувати ESG-фактори у свої стратегії розвитку.

Стандарти ESG в секторі пасажирських перевезень

З того часу стандарти ESG перетворилися на надважливий інструмент оцінки стійкості бізнесу та його впливу на суспільство. Вони перестали бути опцією, а стали вимогою для відповідальних компаній.

Також хочу нагадати про Директиву CSRD (Corporate Sustai nability Reporting Directive), яка безпосередньо пов’язана зі стандартами ESG, адже встановлює обов’язкові вимоги до звітності компаній щодо їхньої діяльності в екологічній, соціальній та управлінській сферах. Запроваджена у 2022 році в рамках Зеленої угоди, з цього року вона є обов’язковою до виконання більшістю європейських великих компаній, а з наступного поширюватиметься на більшість малих і середніх підприємств.

Розуміючи, що ESG сьогодні – це не просто тренд, а свідомий стратегічний вибір відповідального бізнесу, ми в KLR Bus, запроваджуючи ці стандарти, намагаємося перетворити їх на реальний інструмент покращення якості наших послуг.

Екологічність: Євро-6, електробуси, енергоефективність

2025 рік можна вважати ювілейним – десять років тому, в грудні 2015-го була ухвалена Паризька кліматична угода, яка регулювала заходи зі зменшення викидів CO₂ з 2020 року. 193 країни взяли на себе зобов’язання запобігти підвищенню глобальної температури більше, аніж на 1,5°C. Відтоді законодавчі органи ЄС ухвалили ще низку документів, які визначають майбутнє транспортного сектору, на який припадає значна частина викидів CO₂. Ось і минулого року Європарламент затвердив нові правила, які мають на меті зменшити викиди, зокрема від автобусів. Зараз документ очікує ухвалення в Раді ЄС.

Щоб відповідати екологічним вимогам і бути конкурентними на ринку майбутнього, ми в KLR Bus ухвалили стратегічне рішення протягом наступних трьох років повністю замінити наш рухомий склад на автобуси, що відповідають екологічному стандарту "Євро-6". У 2025 році ми оновили частину нашого автопарку, вивівши з експлуатації автобуси стандартів "Євро-3" та "Євро-4". Завдяки залученому фінансуванню було придбано 12 сучасних автобусів, що відповідають екологічним вимогам "Євро-6". Таким чином, кількість транспортних засобів цього класу в нашому парку зросла до 40 одиниць, що становить 53% загального складу KLR Bus.

Ефективним рішенням зі зменшення викидів CO₂ в секторі пасажирських перевезень можуть стати гібридні автобуси, паливом для яких є зріджений газ та біодизель. Втім зараз їхня частка на ринку поки ще недостатня.

Паралельно з цим ми розглядаємо варіанти розширення нашого міського автопарку за рахунок електробусів. Цьогоріч ми придбали перший електробус Mercedes-Benz – це повністю електрична модель, яка поки що проходить тестування, але вже незабаром буде введена в експлуатацію у Хмельницькому чи Львові. Що стосується електроавтобусів на туристичних та міжнародних маршрутах, то також ведемо перемовини з виробниками. Поки що ці автобуси перебувають на стадії тестування на заводах, тому говорити про їхнє повноцінне впровадження на тривалих рейсах передчасно.

Соціальні стандарти: відповідальність, рівність і підтримка

Для KLR Bus соціальна відповідальність — це не просто декларація, а щоденна практика. Наша філософія – найвища якість послуг для наших пасажирів, і ми чітко розуміємо, що якісний транспорт починається з поваги до людини.

Корпоративна культура KLR Bus еволюціонувала від обов'язкового дрес-коду водіїв до моделі, орієнтованої на цінності суспільства: інклюзію, рівність, відповідальність.

Нещодавно ми взяли участь у шведському проекті Reskilling Ukraine, мета якого – допомогти українцям опанувати нові знання, навички й компетенції для повоєнної відбудови нашої держави. Конкретно завдяки участі в цьому проєкті наш штат поповнився жінками-водійками, і вони вже здійснюють свої рейси в європейські країни, складаючи конкуренцію чоловікам. Наша співробітниця Юлія розповіла про свій досвід дуже детально, і я радив би усім зацікавленим наслідувати її приклад.

Окрему увагу ми приділяємо умовам праці водіїв і технічного персоналу. У компанії впроваджено регулярні медичні огляди, забезпечено спеціалізований одяг, дотримання режиму праці та відпочинку, належне навчання та конкурентну заробітну плату. Наші працівники не лише залишаються з нами надовго — вони стають амбасадорами бренду, залучаючи до команди своїх знайомих і родичів. Це найкраще свідчення того, що ми рухаємось у правильному напрямку.

Ми створили унікальне робоче середовище, де кожен працівник має рівні можливості для розвитку, незалежно від статі чи походження. Це принцип, який ми послідовно втілюємо в управлінських рішеннях і нашій кадровій політиці.

Крім цього KLR Bus активно взаємодіє з місцевими громадами, підтримуємо місцеві та загальнонаціональні ініціативи та різні гуманітарні проєкти. Як і весь відповідальний бізнес ми беремо активну участь у зборах на підтримку Збройних Сил України, допомагаємо дітям-сиротам, малозабезпеченим сім’ям і внутрішньо переміщеним особам. Ми співпрацюємо з міжнародними благодійними організаціями і регулярно доставляємо гуманітарну допомогу з Європи.

Для пасажирів ми запровадили низку соціальних програм, зокрема пільгові перевезення для пенсіонерів, осіб з інвалідністю та дітей. У складний для країни час ми надаємо безкоштовні квитки військовослужбовцям та учасникам бойових дій — навіть на міжнародних рейсах, де закон не зобов’язує це робити. Ми вважаємо, що доступність транспорту — це питання гідності та солідарності.

Для нашої компанії бізнес — це не лише про прибуток, це про довіру та відповідальність.

Управління: нова модель ефективності

За останні два роки система управління компанією KLR Bus зазнала значних змін. Трансформації в управлінні були необхідні для того, щоб не тільки ефективно адаптуватися до змінюваних умов, а й щоб вивести компанію на новий рівень конкурентоспроможності. Сьогодні ці трансформації відповідають сучасним вимогам ринку та спрямовані на забезпечення сталого розвитку компанії в умовах нових викликів.

Одним із ключових кроків в системі управління для нас стала децентралізація при ухваленні рішень. Ми впровадили більш гнучку управлінську структуру, яка дозволяє оперативно реагувати на потреби ринку та приймати ефективні рішення без зайвої бюрократії. У межах цієї трансформації було створено Раду директорів, а згодом — розпочато формування Наглядової ради, що забезпечує стратегічний контроль і баланс інтересів.

Весь цей час ми діяли в парадигмі діджиталізації управлінських процесів. Компанія активно інтегрує сучасні цифрові рішення, зокрема в управлінні логістикою та взаємодією з клієнтами. Використання аналітики даних, онлайн-бронювання та мобільних додатків дозволяє нам оперативно реагувати на запити ринку та знижувати витрати на управління.

Інновації та розвиток стали для KLR Bus стратегічним пріоритетом: від розробки нових маршрутів і оновлення автопарку до будівництва терміналів у ключових хабах. Ми стали першими в Україні, хто впровадив автоматичні електронні каси самообслуговування для придбання квитків, і продовжуємо тестувати їх. З розвитком технологій штучного інтелекту ми дедалі більше використовуємо його в операційній діяльності.

Усе це — частина нашої мети: створити сучасну, відповідальну та технологічно просунуту модель управління, яка відповідає очікуванням пасажирів, партнерів і всього суспільства.

Підсумовуючи, хочу зазначити, що для KLR Bus ми розглядаємо ESG-стандарти не як вимоги європейського ринку, а як власний стратегічний вибір, що відкриває нові можливості для зростання та лідерства. Я переконаний, що для українського ринку автобусних перевезень стандарти ESG вже стали драйвером змін, які визначатимуть майбутнє галузі. Саме тому KLR Bus активно запроваджує їх сьогодні, щоб вже завтра бути не одним з гравців на ринку перевезень, а його трендсеттером.