Рік Резерв+. Як цифровізація робить людяним військовий облік

Катерина Черногоренко, заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації



Сьогодні день народження в Резерв+. Коли ми тільки-тільки запускалися, мені сказали, що застосунком користуватимуться дві людини. І однією з них буду я. Але тепер це чотири мільйони українців, для яких Резерв+ став таким самим повсякденним інструментом, як проїзний чи безконтактна оплата. Вже звичний, одразу зручний і точно незамінний.

Саме такий потенціал ховався в апці для оновлення даних, першочергова мета якої — порахувати наш військовий резерв для Генштабу. Вже розвиваємо не просто застосунок, а створюємо повністю нове ставлення до військовозобовʼязаних, нову культуру надання сервісів.

Міністр оборони України Рустем Умєров визначив завдання, які має виконати кожен напрям в Міністерстві оборони. Наш мав забезпечити зручні, цифрові сервіси для військовозобов’язаних. І ми тісно та злагоджено почали працювати із командою Міністерства, кожен в своєму напрямку. Взяли лідерство та відповідальність в цьому питанні.

Зміни не даються легко. Реформування системи, яку не намагалися змінити роками, — завдання не з простих. У 2024 році ми почали виконувати цю таску і не збираємося зупинятися. Бо роботи з викликами вистачає. І кожен запуск великого сервісу в Резерв+ має свій виклик.

Похідні на старті були такі: мільйони військовозобов’язаних, що стоять у чергах, сотні ТЦК, хаос у даних, треба все підготувати законодавчо і місяць на розробку рішення. Але нам вдалося зробити рішення, яке всі тепер знають як Резерв+.

Виклики на цьому не закінчилися. Наприклад, перший тиждень роботи застосунку був пекельним. Команда працювала щоденно і без вихідних, щоб встигнути обробити всі запити користувачів. Їх було буквально сотні тисяч, бо люди почали оновлювати дані в перші дні.

Була ще одна проблема — з розшуком, у який потрапили понад 700 тисяч українців, хоча вони там і не мали бути. Цих людей колись занесли в розшук ТЦК. Але в багатьох випадках терміни адміністративної відповідальності для них закінчились. А отже, розшук вже не був актуальним. Завдяки користувачам, які підсвітили цю помилку, ми змогли її оперативно усунути.

Зараз виклики, які ми долаємо, стосується розробки відстрочок. Бо вони дуже затребувані. 333 тисячі оформлені через Резерв+ і активні. Найпопулярніші — для людей з інвалідністю, сімей з трьома дітьми до 18 років у спільному шлюбі, а також для студентів, аспірантів і докторантів. Кожна третя відстрочка оформлюється в нас.

Усього їх існує 35, і всі вони з’являться в застосунку. Проте деякі з них дуже складно реалізувати. Наприклад, опікуна, який постійно наглядає за людиною з інвалідністю 1-го чи 2-го ступеня. Законна підстава на цю відстрочку — дуже великий шматок тексту.

Але слова в законі написані не просто так. Кожне з них має сенс. Конкретно для нашої команди ці слова означають багато взаємодій, які треба налагодити. І це непросто.

Втім, я впевнена, що завдяки наполегливості ми подужаємо цю гору. Бо наполегливість вже дала електронний військовий документ у Резерв+, 5 типів відстрочок, зручний рекрутинг, електронні направлення на ВЛК та можливість виправити деякі дані про себе. Все це — в одному застосунку.

Звісно, ми хочемо, щоб Резерв+ став лавмарком, тому впроваджуватимемо нові сервіси, щоб збільшити цей показник. Щоб застосунок покривав якщо не всі, то переважну більшість запитів користувача. Наприклад, працюємо над сплатою штрафів за порушення військового обліку просто в застосунку. Ще в планах — опитування та навчальні курси. Хочемо запустити електронні контракти на службу. І не зупиняємося над роботою з відстрочок всіх можливих категорій.

Також постійно покращуємо безпеку, оскільки вона є пріоритетом в умовах війни. Наші принципи не помінялися: ми не зберігаємо даних у себе на серверах, все підтягуємо винятково з реєстрів. Постійно оновлюємо безпекові сертифікати і так, щоб оновлення ставалося безшовно і не відчутно. Нещодавно Міністерство оборони сертифікувалося за всесвітнім стандартом ISO/IEC 27000, що дасть нам ще більше можливостей у сфері кіберзахисту.

Доволі часто ми маємо справу з хейтом і фантастичними історіями на кшталт електронних повісток, які всім масово розішлють. Чи про те, що через Резерв+ ТЦК відстежує військовозобов’язаних. Але нещодавнє внутрішнє дослідження показало, що нам вдалося своєю роботою змінити гнів на милість. 65% опитаних задоволені тим, що пропонує Резерв+. Його цінують за економію часу, зручність, можливість отримати відстрочку чи оновити дані без черг і за кілька хвилин.

А також за правозахисну функцію. До початку і під час повномасштабного вторгнення більшість українців не були обізнані в питаннях мобілізації та відстрочок. Завдяки Резерв+ певні категорії отримали право на відстрочку онлайн — люди з інвалідністю та багатодітні батьки. А також доступ до того, що про них знає реєстр Оберіг. Вперше в історії України громадянам відкривають ці дані. Тепер вони можуть уточнити дані, якщо в реєстрі про них щось вказано неправильно. Або дізнатися про можливі порушення військового обліку.

Навряд це було можливим без тих людей, що першими розробляли Резерв+. Круті спеціалісти з різним бекграундом, яких об’єднували шалені ідеї та бажання зробити життя великої кількості людей простішим. Це і Олег Берестовий, і Артем Романюков, і Ігор Рева. Зараз вони працюють на інших посадах. Артем, наприклад, заступник у Мінстратегпромі, а Ігор Рева — заступник начальника КВМА. Без них на старті ми б не змогли втілити і розвивати те, що маємо зараз. Дуже їм дякую за це.

Я завжди читаю усі коментарі, пропозиції та зауваження до наших продуктів, які пишуть у соцмережах. Ми всередині це аналізуємо і думаємо, як впровадити. Є прагнення запустити все і для всіх, але це не завжди виходить. Бо трансформація війська з кожним кроком демонструє нові несподіванки, на які треба реагувати. Але тих змін, що ми досягли, достатньо, щоб говорити — систему можна змінити. Зробити її людяною і зрозумілою, попри її правила. Просто треба більше наполегливості та системного підходу.