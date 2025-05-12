За крок до модернізації виконавчого провадження: 5 аргументів на користь ухвалення в другому читанні законопроєкту №9363

Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби

Уявімо досить типову ситуацію: боржник сплатив заборгованість у 10 000 грн через Приват24. Державний/приватний виконавець вручну перевіряє платіж, готує документи, надсилає листи до банку для зняття арешту з рахунків. Ці дії займають кілька днів, а іноді й тиждень.

Сьогодні понад 15% звернень громадян на гарячу лінію Державної виконавчої служби Міністерства юстиції (0800 35 69 17) стосуються зняття арешту з майна чи коштів після повної сплати боргу. Через відсутність належної законодавчої бази, цей процес ми змушені адмініструвати вручну.

Це створює додаткове навантаження як на громадян, так і на працівників ДВС. Водночас відсутність автоматизованої взаємодії з усіма фінансовими установами призводить до затримок і повільного оновлення даних у системі.

Алгоритм глибокої модернізації виконавчого провадження Міністерство юстиції виклало в законопроєкті №9363, який зареєстровано у Верховній Раді 7 червня 2023 року. Документ пройшов перше читання і готовий до ухвалення в цілому як Закон вже цього місяця.

Наведу 5 аргументів, чому парламенту варто підтримати законопроєкт №9363 у другому читанні.

1. Якісно новий рівень ефективності виконавців

Ключова новація законопроєкту — впровадження автоматичних дій у процесі виконавчого провадження, зокрема:

• автоматичне зняття арешту з рахунків після повного погашення боргу;

• автоматична взаємодія Єдиного реєстру боржників з іншими реєстрами;

• автоматичне оновлення даних в Єдиному реєстрі боржників.

На практиці це дозволить скоротити час реагування з днів до годин, а подекуди й хвилин.

2. Менше ручного управління — менше корупційних ризиків

Автоматизація зменшує вплив людського фактора, який є одним з основних джерел корупційних ризиків. Зняття арешту з рахунків відбуватимуться автоматично — без можливості виконавця впливати на процес чи затягувати його.

Усі дії фіксуватимуться в автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП), що забезпечить прозорість і можливість контролю з боку Міністерства юстиції, судів і сторін провадження.

3. Захист прав громадян

Доброчесні боржники більше не страждатимуть від бюрократичної тяганини. Після сплати боргу арешт з рахунку зніматиметься автоматично. Це сприятиме дотриманню принципу правової справедливості, зменшить тиск на фізичних осіб і дозволить бізнесу уникати невиправданих фінансових обмежень.

4. Синхронізація з іншими реєстрами

Законопроєкт передбачає інтеграцію з ключовими державними реєстрами та фінансовими установами. Це дасть змогу швидше виявляти майно боржників, актуалізувати інформацію та ефективніше виконувати судові рішення.

5. Сприятливий інвестиційний клімат

Ефективна та прозора робота державної виконавчої служби — сигнал для інвесторів про здатність держави забезпечити захист прав кредиторів і виконання фінансових зобов’язань. Це зміцнює довіру до судової системи та формує стабільне бізнес-середовище.

Відповідальність за реформи

Уряд та профільні комітети Верховної Ради України провели круту роботу для ухвалення Законопроєкту№9363. Це є реальна реформа виконавчого провадження, яка забезпечує швидкість, прозорість, справедливість і передбачуваність державних рішень. Ухвалення цього законопроєкту — крок до європейських стандартів виконання рішень, зміцнення довіри громадян і бізнесу до держави.