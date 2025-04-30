Інтерфакс-Україна
Колонки
10:28 30.04.2025

Автор ЄВГЕНІЯ БОЖКО

Як впровадження ПРРО впливає на детінізацію економіки

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Як впровадження ПРРО впливає на детінізацію економіки

Євгенія Божко, засновник та CEO ПРРО Є-ЧЕК, засновник ЕТМ НЕБ


Цифрова фіскалізація: ефективний інструмент розвитку бізнесу та боротьби з тіньовою економікою

Останні кілька років показали, що цифрові технології можуть бути ефективними навіть у таких важливих сферах, як контроль за готівковими розрахунками та податковою дисципліною. Одним із таких інноваційних рішень стало впровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО), яке вже принесло позитивні результати.

До 2020 року в Україні використовували традиційні касові апарати — апаратні РРО. Проте ці системи мали кілька суттєвих недоліків: високу вартість, складність обслуговування та моральну застарілість на фоні стрімкого розвитку електронної комерції, мобільних платежів і онлайн-продажів. Це стало підґрунтям для впровадження більш гнучкого й технологічного інструменту — ПРРО.

Крім того, високий рівень тінізації економіки вимагав підвищення ефективності нагляду за готівковими операціями. ПРРО стали відповіддю на цей виклик, автоматизувавши процес фіскалізації та підвищивши прозорість обігу товарів і послуг.

Доказова ефективність

До війни близько 30% роздрібного товарообороту в Україні перебувало в тіні, що у 2023 році становило майже 0,9 трлн грн — третину ринку. Тільки через нелегальні операції з алкоголем, сигаретами, пальним та іншими товарами держава щорічно втрачає 100–150 млрд грн. Після відновлення повного оподаткування в 2024 році ризики тінізації ще зросли, і за прогнозами експертів рівень тіньової економіки може досягти 45% вже цього року. Одним із інструментів протидії цьому є масове використання ПРРО, які дозволяють фіксувати обіг товарів і послуг у реальному часі.

З 2021 до квітня 2025 року кількість ПРРО зросла майже в 14 разів — з 59,1 тис. до 802,9 тис., що свідчить про масштабний перехід бізнесу на нову цифрову модель.

У березні 2024 року обсяг розрахункових операцій, зареєстрованих через ПРРО, перевищив 115 млрд грн. Це говорить про значне покращення рівню прозорості бізнесу та оподаткування.

Незважаючи на деякі технічні труднощі, такі як збої у роботі API Державної податкової служби чи проблеми з фіскалізацією без інтернет-з'єднання, загальна тенденція розвитку ПРРО залишається позитивною. Вони довели свою ефективність у боротьбі з тіньовою економікою.

Реформа електронної фіскалізації

На тлі успішної інтеграції ПРРО в бізнес-екосистему в Україні назріла необхідність переходу до наступного етапу — реформи ринку електронної фіскалізації.

Основна мета реформи — удосконалити технології й змінити концепцію адміністрування розрахункових операцій. Бізнес повинен отримати просту й прозору систему, а держава — механізм, що гарантує виконання фіскальних правил без надмірного втручання.

Кроки реформи очами провайдерів ПРРО:

  • Регулювання постачальників ПРРО через створення відкритого реєстру;
  • Формування саморегулюючої організації, яка відповідатиме за якість послуг та етичні стандарти;
  • Заснування Ради ПРРО як органу для розробки змін у регулюванні;
  • Зняття обмежень на використання ПРРО в торгівлі пальним, що дозволить розширити фіскалізацію;
  • Уточнення реквізитів фіскальних чеків для зменшення кількості формальних порушень;
  • Розширення обов'язкового застосування ПРРО/РРО на нові сектори, де досі існує тіньова економіка.

Суть реформи полягає не в посиленні покарань чи ускладненні адміністрування, а в переході до системи довіри та саморегулювання, де бізнес отримує більше свободи, але й більшу відповідальність. Прозора фіскалізація — це вже не тільки податковий інструмент, а частина нової культури ведення бізнесу, яка сприяє довірі між підприємцями, державою та споживачами. Чим швидше буде реалізовано наступний етап реформи, тим міцнішою стане ця довіра.

 

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