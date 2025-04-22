"Тарифна дубина" США не зламає хребет Китаю

Ма Шенкунь, Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні

Нещодавно, попри рішучі протести міжнародної спільноти, уряд США запровадив так звані «дзеркальні тарифи» майже для всіх торговельних партнерів, зокрема й Китаю. Це рішення викликало хвилю обурення в усьому світі та принесло значні труднощі у життя простих американців. Торговельна війна не має переможців. Протекціонізм — це шлях у глухий кут, а «тарифна дубина» не лише не принесе жодних позитивних результатів, а й завдасть шкоди усім — зокрема й тим, хто вдався до цього хибного кроку.

Багатостороння торговельна система, центром якої є Світова організація торгівлі, є плодом десятиліть багатосторонніх переговорів, які беруть свій початок з 1947 року. Вона стала гарантом глобального торговельного порядку і вже понад пів століття залишається наріжним каменем сталого процвітання світу. Головна мета СОТ — забезпечення прозорого, передбачуваного та недискримінаційного торговельного середовища.

Втім, США, виправдовуючи свої дії незрозумілими та сумнівними розрахунками, зловживають запровадженням митних тарифів і відверто нехтують принципом прозорості. Вони піднімають митні ставки до рівня, який значно перевищує граничні показники, погоджені з іншими членами організації, — це виходить далеко за меж раціональних очікувань. Більше того, при запровадженні митних тарифів Сполучені Штати застосовують вибірковий підхід до різних торговельних партнерів, фактично порушуючи принцип взаємної недискримінації між членами СОТ, що свідчить про повну відсутність культури дотримання угод.

Торговельний «булінг» з боку США ставить їхні власні інтереси вище за спільні блага всього світу. Вашингтон регулярно декларує відданість принципам демократії та рівності, однак водночас розмахує в усі сторони «тарифною дубиною», ігноруючи рішучі заперечення як з боку міжнародної спільноти, так і власних громадян. Де ж тут демократія? У чому полягає рівність?

Політика «дзеркальних тарифів», яку через силу просувають Сполучені Штати, зруйнує сталі та ефективні глобальні виробничо-збутові ланцюги, деформує розподіл ресурсів на світових ринках і нанесе великої шкоди економічному розвитку всіх країн. Це справжній прояв американської гегемонії та втілення політики «Америка понад усе».

Зловживання США тарифними митами ставить під загрозу багатосторонню торговельну систему, що викликає природні занепокоєння та потужні протести міжнародної спільноти. Як зазначила бразильська газета Valor Econômico, агресивна протекціоністська політика Трампа може відправити мультилатералізм у «відділення інтенсивної терапії». Різку критику тарифні заходи викликали й серед провідних економістів світу. Американський лауреат Нобелівської премії Пол Кругман, професор Колумбійського університету Джеффрі Сакс та інші авторитетні експерти наголосили: логіка, що лежить в основі цієї тарифної політики, є хибною й позбавленою економічного сенсу. Аналітичні центри, зокрема Єгипетський центр досліджень думки і стратегії, вважають, що така лінія поведінки США завдасть серйозного удару по глобальній економіці й світовій торгівлі. Речник Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Стефан Дюжаррік зазначив, що торговельні війни негативно вплинуть на досягнення цілей сталого розвитку ООН. А директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила: тарифні заходи США створюють значні ризики для майбутнього всього світу.

Американський підхід до «тарифних розрахунків» шкодить не лише іншим країнам, а й самим Сполученим Штатам. Заяви Вашингтона про те, що США нібито є жертвою у міжнародній торгівлі — це ніщо інше, як маніпулятивна імітація прибіднення задля отримання додаткової вигоди. В дійсності саме США є найбільшим бенефіціаром глобальної торговельної системи. Поки інші країни сумлінно працюють, заощаджують та інвестують, США звикли безтурботно споживати в кредит, безвідповідально витрачаючи позичені кошти. Світ постачає до США товари, а у відповідь Америка роздає свої держоблігації. Американська модель споживання фактично існує завдяки вільній торгівлі - за рахунок, який сплачують інші країни.

Запроваджені сьогодні безумні мита проти інших держав не лише не зроблять Америку «великою знову», а й відкриють скриньку Пандори, яка викличе подальший економічний спад у самих Сполучених Штатах. За прогнозами Бюджетної лабораторії Єльського університету, у разі відповідних контрзаходів на «дзеркальні тарифи» з боку інших країн, ціновий індекс витрат на особисте споживання (PCE) у США зросте до 2,1%. Це означатиме, що американські родини з низькими, середніми та високими доходами в середньому втратять $1300, $2100 і $5400 відповідно. Зрештою, тягар «дзеркальних тарифів» ляже саме на плечі звичайних американців.

В багатьох регіонах сучасного світу зростає нестабільність, яка дедалі частіше перешкоджає міжнародному співробітництву. Однією з ключових причин цього є те, що США відверто ігнорують міжнародні правила, вдаючись до заходів одностороннього тиску. Щоб не допустити повернення світу до епохи ізоляціонізму та панування «закону джунглів», міжнародна спільнота повинна об’єднатися й рішуче сказати Сполученим Штатам: «Ні».

Китай є другою за розміром економікою світу та вже п’ятнадцять років поспіль утримує позицію найбільшої виробничої держави. Останніми роками наша держава твердо дотримується курсу високого рівня відкритості, активно просуває високоякісний розвиток ініціативи “Поясу і шляху” і вже стала торговельним партнером для понад 150 країн і регіонів.

«Хай і в облозі ворогів з усіх боків - стоятиму я непохитно». Китай має величезний потенціал розвитку й високу стійкість у сфері зовнішньої торгівлі. Незалежно від того, чи йдеться про «тарифну війну», «торговельну війну» чи будь-яку іншу форму війни з боку США — Китай завжди готовий протистояти будь-яким викликам. «Тарифна дубина» не здатна зламати хребет Китаю.

У відповідь на деструктивні дії Сполучених Штатів, які суперечать елементарній логіці та здоровому глузду, Уряд Китаю вже вжив рішучих контрзаходів. Китай відстоює не лише власні інтереси та гідність, а й принципи міжнародної справедливості та спільні інтереси всіх країн світу.

Китай та Україна є стратегічними партнерами. Китайська сторона надає великого значення збереженню торговельно-економічних зв’язків та поглибленню ділової співпраці з Україною на благо народів обох країн. Попри численні виклики останніх років, Китай залишається найбільшим торговельним партнером України. Невдовзі після мого призначення на посаду Посла Китаю в Україні, наші країни підписали угоди про допуск на китайський ринок українського гороху та водних продуктів дикого вилову.

Китай готовий завжди залишатися надійним партнером України. Ми прагнемо разом з Україною та всією міжнародною спільнотою відстоювати справжній мультилатералізм, який відповідає логіці історичного розвитку, захищати систему міжнародної торгівлі, яка враховує інтереси всіх країн, і працювати задля спільного розвитку та загального процвітання.