Зміни у бронюванні працівників: актуально для бізнесу
Сергій Дзіс, партнер, юридична компанія Syrota Dzis Melnyk & Partners
Владислав Кепко, керівник практики працевлаштування та військової справи, юридична компанія Syrota Dzis Melnyk & Partners
Юристи юридичної компанії Syrota Dzis Melnyk & Partners проаналізували зміни у питаннях бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час від від 22 листопада 2024 р. № 1332.
Квота:
Квота не змінюється: не більше 50% військовозобов'язаних. Але в неї не будуть враховуватись: військовозобов'язані-жінки; кінцеві бенефіціарні власники підприємств, які не є їх працівниками та деякі інші категорії військовозобов’язаних.
Окреме рішення Міністра. Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50 відсотків за окремим рішенням Міністра оборони.
Перебронювання - "з чистого аркушу":
Слід буде перебронювати усіх працівників, відстрочка яких діятиме станом на дату офіційного опублікування постанови Кабміном з цими змінами, щоб усі були заброньовані через портал "Дія" та щоб "обнулити" усі відстрочки та запустити всі їх одночасно; але буде перехідний період: слід буде це зробити до 28.02.2025.
Подача списку:
Відтепер, компанія повинна бронювати виключно і напряму через портал "Дія", за виключенням тих підприємств, у яких відсутній код згідно з ЄДРПОУ – вони можуть і надалі подавати списки до держоргану, що надав статус критичності, який у свою чергу подасть список через портал "Дія".
Переведення на спецоблік – отримання відстрочки:
Буде вже не одразу і автоматично, а протягом 72 годин з моменту подачі списку на порталі "Дія" та лише у разі виконання кількох додаткових умов.
Анулювання відстрочки:
- Керівник компанії відтепер зможе подати заяву про анулювання бронювання через портал "Дія, для чого слід буде зазначити такі відомості:
- Таку заяву можна буде подати також і щодо працівників, які працевлаштовані в компанії, будучи заброньованими за іншою компанією.
- Мінекономіки тепер надсилатиме рішення про анулювання також і до Мінцифри та Міноборони, а не лише компанії, як було раніше; відстрочка буде вважатись анульованою з дня прийняття Мінекономіки відповідного рішення.
- Держорган, який надав статус критичності, зможе ініціювати через портал "Дія" виключення компанії з Єдиного переліку для бронювання, внаслідок чого бронювання буде неможливе, що призведе до анулювання відстрочок.
Влад Кепко, керівник практики працевлаштування та військової справи, юридична компанія Syrota Dzis Melnyk & Partners
Зміни до порядку отримання статусу критичності:
Продовження дії рішень:
Усі критично важливі підприємства, які будуть чинні на дату набрання чинності цієї постановою КМУ, але строк дії яких закінчується до 30.11.2024 (включно) автоматично продовжується до 31.12.2024.
Перегляд наданих статусів:
Держорганам доручено у тримісячний строк переглянути прийняті ними рішення про визначення підприємств, установ, організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Критерії:
- Спеціальні критерії (підпункт 4 пункту 2 порядку) органам слід буде погоджувати з Мінекономіки та Міноборони.
- Критерій по відсутності заборгованості з ЄСВ (підпункт 5 пункту 2 порядку) доповнений відсутністю заборгованості з податків до державного і місцевих бюджетів.
- Критерій по заробітній платі розділений: окремі вимоги до державного сектора, окремі – до приватного. Критерій для приватного (з певними виключеннями) такий: розмір нарахованої середньої заробітної плати за останній календарний квартал становить не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні (станом на сьогодні, це 8000 грн) помноженої на коефіцієнт 2,5.
- Критерії по відсутності заборгованості та заробітній платі відтепер є обов’язковими для приватного сектору. Тобто, це два з трьох необхідних. Третій слід буде вибрати компанії.
Присутні й інші зміни. Вище ж наведені ті, які приватному сектору потрібно розуміти в першу чергу для швидкого реагування та входження у новий етап розвитку боротьби за працівників, а отже і за свій бізнес в цілому.