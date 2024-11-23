Колонки

11:25 23.11.2024

Автор СЕРГІЙ ДЗІС ВЛАДИСЛАВ КЕПКО

Зміни у бронюванні працівників: актуально для бізнесу

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Зміни у бронюванні працівників: актуально для бізнесу

Сергій Дзіс, партнер, юридична компанія Syrota Dzis Melnyk & Partners

Владислав Кепко, керівник практики працевлаштування та військової справи, юридична компанія Syrota Dzis Melnyk & Partners

 

Юристи юридичної компанії Syrota Dzis Melnyk & Partners проаналізували зміни у питаннях бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час від від 22 листопада 2024 р. № 1332.

Квота:

Квота не змінюється: не більше 50% військовозобов'язаних. Але в неї не будуть враховуватись: військовозобов'язані-жінки; кінцеві бенефіціарні власники підприємств, які не є їх працівниками та деякі інші категорії військовозобов’язаних.

Окреме рішення Міністра. Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50 відсотків за окремим рішенням Міністра оборони.

Перебронювання - "з чистого аркушу":

Слід буде перебронювати усіх працівників, відстрочка яких діятиме станом на дату офіційного опублікування постанови Кабміном з цими змінами, щоб усі були заброньовані через портал "Дія" та щоб "обнулити" усі відстрочки та запустити всі їх одночасно; але буде перехідний період: слід буде це зробити до 28.02.2025.

Подача списку:

Відтепер, компанія повинна бронювати виключно і напряму через портал "Дія", за виключенням тих підприємств, у яких відсутній код згідно з ЄДРПОУ – вони можуть і надалі подавати списки до держоргану, що надав статус критичності, який у свою чергу подасть список через портал "Дія".

Переведення на спецоблік – отримання відстрочки:

Буде вже не одразу і автоматично, а протягом 72 годин з моменту подачі списку на порталі "Дія" та лише у разі виконання кількох додаткових умов.

Анулювання відстрочки:

  • Керівник компанії відтепер зможе подати заяву про анулювання бронювання через портал "Дія, для чого слід буде зазначити такі відомості:
  • Таку заяву можна буде подати також і щодо працівників, які працевлаштовані в компанії, будучи заброньованими за іншою компанією.
  • Мінекономіки тепер надсилатиме рішення про анулювання також і до Мінцифри та Міноборони, а не лише компанії, як було раніше; відстрочка буде вважатись анульованою з дня прийняття Мінекономіки відповідного рішення.
  • Держорган, який надав статус критичності, зможе ініціювати через портал "Дія" виключення компанії з Єдиного переліку для бронювання, внаслідок чого бронювання буде неможливе, що призведе до анулювання відстрочок.

 

Влад Кепко, керівник практики працевлаштування та військової справи, юридична компанія Syrota Dzis Melnyk & Partners


Зміни до порядку отримання статусу критичності:

Продовження дії рішень:

Усі критично важливі підприємства, які будуть чинні на дату набрання чинності цієї постановою КМУ, але строк дії яких закінчується до 30.11.2024 (включно) автоматично продовжується до 31.12.2024.

Перегляд наданих статусів:

Держорганам доручено у тримісячний строк переглянути прийняті ними рішення про визначення підприємств, установ, організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Критерії:

  1. Спеціальні критерії (підпункт 4 пункту 2 порядку) органам слід буде погоджувати з Мінекономіки та Міноборони.
  2. Критерій по відсутності заборгованості з ЄСВ (підпункт 5 пункту 2 порядку) доповнений відсутністю заборгованості з податків до державного і місцевих бюджетів.
  3. Критерій по заробітній платі розділений: окремі вимоги до державного сектора, окремі – до приватного. Критерій для приватного (з певними виключеннями) такий: розмір нарахованої середньої заробітної плати за останній календарний квартал становить не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні (станом на сьогодні, це 8000 грн) помноженої на коефіцієнт 2,5.
  4. Критерії по відсутності заборгованості та заробітній платі відтепер є обов’язковими для приватного сектору. Тобто, це два з трьох необхідних. Третій слід буде вибрати компанії.

Присутні й інші зміни. Вище ж наведені ті, які приватному сектору потрібно розуміти в першу чергу для швидкого реагування та входження у новий етап розвитку боротьби за працівників, а отже і за свій бізнес в цілому.

 

 

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