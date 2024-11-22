Спрощена система оподаткування – "внутрішній офшор" чи система для розвитку малого бізнесу?

Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна

Останніми місяцями точаться активні дискусії щодо важливості детінізації економіки, мінімізації корупції – як додаткових джерел фінансування оборони країни та вирівнювання конкуренції.

Фахівці аналітичних центрів CASE-Україна та ІСЕТ, за підтримки CIPE та ІСАР Єднання – провели нове дослідження найбільших схем тіньової економіки, на основі оновлених даних та навели висновки дослідження у вигляді графіки:

Лідерами серед найбільших схем мінімізації податків стали схеми з контрабандою та сірим імпортом – пов’язані з ними втрати бюджету оцінюються у 120–167 млрд грн на рік та схеми із заробітними платами в конвертах (115–230 млрд грн втрат бюджету на рік).

Офшорні схеми та транскордонне переміщення прибутку внаслідок війни – суттєво знизились, обсяги втечі прибутків за кордон перебувають на історично низькому рівні.

Позитивні тенденцій спостерігаються у питаннях протидії незаконному обігу контрафактних товарів і нелегальної торгівлі, де зазвичай домінують підакцизні товари (спирт, алкогольні напої, тютюнові вироби та нафтопродукти). Також зменшились обсяги формування схемного податкового кредиту.

Мінімізація податків крупним бізнесом за допомогою спрощеної системи оподаткування (ССО) призвела до недонадходжень до держбюджету орієнтовно 4-10 млрд грн за рік від схеми "ФОП замість найму» та 7-12 млрд грн на рік від схеми "дроблення, заниження оборотів ФОП"

Спрощена система оподаткування – "внутрішній офшор"?

До спрощеної системи оподаткування прикута увага Міністерства фінансів, їй присвячений окремий розділ Нацстратегії доходів, представники Мінфіну часто називають її "внутрішнім офшором". Чи мають рацію держчиновники, якою є реальна ситуація із спрощенкою – ці питання потребують детального аналізу.

Якщо порахувати податки на загальній системі (ті, що заміняє єдиний податок) і прирівняти їх до оборотів компаній нефінансового сектору – отримуємо 3,16%

(сплачені за 2022 рік податки на загальній системі (ПДВ, ПнП, податок на землю та нерухомість) = 354 млрд, оборот компаній = 11,4 трлн).

Для прикладу: у сфері реалізації пального (загальна система) – податки до обороту складають 2,15%, при продажах техніки/електроніки (загальна система) = 2,3%

В той же час ССО 3 групи єдиного податку сплачують 5% від обороту.

Тож вкрай дивними виглядають заяви представників Мінфіну щодо ССО, її порівняння з офшором.

Відповідно і пропозиції фахівців Мінфіну щодо реформи спрощеної системи, які базуються на викривленій інформації – є контрпродуктивними, не вирішують реальних проблем із зловживаннями спрощенкою, а лише сприятимуть тінізації та корупції.

Якими є схеми із спрощеною системою та що з цим робити?

У дослідженні аналітичних центрів - обсяги порушень з використанням ССО досліджували через аналіз аномалій у розподілах ФОП відповідних груп за річним задекларованим доходом (оборотом).

Аналіз 1 групи ФОП аномалій не виявив.

ФОП 2 група платників:

Попередній аналіз розподілу ФОП 2 групи єдиного податку (ЄП) за задекларованим річним оборотом показує значне збільшення аномалії, до яких увійшло близько 50 тис. ФОП, що становить близько 8% усієї кількості 2 групи ЄП. За попередньою оцінкою, вони сумарно провели близько 240 млрд грн обороту.



Розподіл ФОП 2 групи ЄП за задекларованим річним доходом 2023 р. – на діаграмі:

Як і у попередні роки досліджень – крупним бізнесом застосовуються схеми подрібнення. Якщо раніше приховати оборот ФОП було простіше, то із необхідністю застосування РРО другою групою ФОП – організаторам схем подрібнення доводиться періодично замінювати псевдо-ФОП мірою вичерпання ними лімітів.

Відповідно до додаткових даних щодо розподілу ФОП 2 групи з РРО за доходами, який виглядає дуже подібно до діаграми, за попередньою оцінкою, більше половини описаної вище аномалії становлять ФОП 2 групи з РРО (10% від усіх). Це є ознакою подрібнення більших підприємств, які мали б перебувати на загальній системі оподаткування або на 3 групі ЄП. Більш детальний аналіз структури «аномальних» ФОП показує, що серед них більшість працювали неповний рік, з піком у 3 місяці. Якщо у сфері тимчасового розміщення це може бути частково пов’язано із сезонністю, то в решті галузей це навряд чи можливо. Наприклад, у роздрібній торгівлі тільки 16% усіх «аномальних» ФОП відпрацювали повний рік. Це свідчить про застосування схеми подрібнення.

ФОП, що не застосовували РРО – дають дуже подібну картину. Імовірно, переважна частина тих, хто задекларував обороти, більші за 5 млн грн – це ті, хто працює за безготівковим розрахунком.

Відповідно, якби «аномальний» оборот було оподатковано за середнім податковим навантаженням для нефінансового сектору на загальній системі, що становить 3,16%, то з них мало би бути сплачено близько 7,5 млрд грн податків, а якби він оподатковувався за ставкою 5% на 3 гр. ЄП – то близько 12 млрд грн.

ФОП 3 групи платників ЄП:

Розподіл ФОП 3 гр. ЄП виявив дві аномалії. Перша, як і зазвичай, наприкінці інтервалу. Вона цього року містить 400–500 ФОП із сукупним оборотом близько 3,5 млрд грн. Однак особливістю 2023 р. є друга аномалія поблизу точки 3257 тис. грн, що налічує близько 1000–1100 ФОП із приблизно таким самим сукупним оборотом. Вона пов’язана з тим, що до серпня 2023 р. діяв спецрежим зі ставкою ЄП 2% та з великим річним лімітом. Звичайно, більшість з тих, хто використовує 3 гр. ФОП для оптимізації, скористалися ним. Утім на останні 5 місяців року їм довелося перейти на звичайну 3 гр. ЄП, відповідно, ліміту залишилося на суму 3,2 млн грн. Обидві аномалії чітко виділені на діаграмі.



Розподіл ФОП 3 гр. ЄП за задекларованим річним доходом 2023 р. – на діаграмі:

Таким чином, сукупно підозрілі ФОП задекларували 2023 р. близько 7 млрд грн обороту. Якщо припустити, що всі вони є псевдо-ФОП, і в разі їх використання для мінімізації оподаткування прибутку підприємств, то недоотримані бюджетні надходження становлять менше 1 млрд грн; а в разі їх використання для виплати зарплат у конвертах – близько 2 млрд грн. Відповідно, умовні недоотримані надходження бюджету від зловживання ЄП 3 гр. більшими підприємствами можна оцінити в 1–2 млрд грн.

Умовні недоотримані надходження від застосування схеми "ФОП замість найманих працівників" складає 4-10 млрд гривень, цей розрахунок буде уточнено після отримання додаткових даних ДПС.

Що ж робити із схемами на ССО?

Спільними пропозиціями аналітичних центрів, учасників Економічної експертної платформи є такі:

Необхідно зберегти поточну спрощену систему оподаткування, як одну з небагатьох переваг нашої країни. В той же час для мінімізації зловживань крупним бізнесом спрощеною системою необхідно: а) законодавчо визначити критерії для розділення трудових відносин і фрілансу (законопроєкт №5054-1), б) передбачити можливість застосування підвищеної ставки ЄП для послуг на 3 групі ФОП, в) виокремити податок на землю та нерухомість з ЄП 1,2,3 груп; г) запровадити механізми стимулювання покупця отримувати чек; д) скасувати обов’язок використовувати РРО для усіх ФОП 2 та 3 групи, окрім чітко окресленого кола платників з підвищеним ризиком перевищення лімітів, яке має визначатися виключно на основі економічної доцільності.

Будь які інші зміни необхідно прив'язати до критерію якості держуправління – досягнення Україною показників якості держуправління на рівні розвинених країн ЄС, відповідно до Worldwide Governance Indicators.

Порівняння контрпродуктивних пропозицій Мінфіну з Нацстратегії доходів 2023 та пропозицій аналітичних центрів – наведено у таблиці:

Шкідливі пропозиції з Нацстратегії доходів Пропозиції аналітичних центрів РРО для всіх груп ФОП Ризик-орієнтований підхід до РРО Товарний облік для всіх груп ФОП Чіткі критерії трудових відносин для ліквідації схеми «ФОП замість найму» Перехід на ПДВ для спрощенців після 1 млн грн Механізми стимулювання покупця отримувати фіскальний чек Ліквідація ЄП для аграріїв Перезавантаження БЕБ, ДПС, ДПС, Нацполу, якісні КРІ, розрахунок tax gap Відкриття банківської таємниці, арешти рахунків без рішення суду Подальші кроки – після побудови якісних європейських інституцій

Окрім рекомендацій, наданих для мінімізації схем з ССО – загальними рекомендаціями для мінімізації всіх схем по ухиленню від сплати податків є: продовження та завершення судової реформи, мінімізація дискреції у податковому законодавстві, спрощення адміністрування податків, перезавантаження Бюро економічної безпеки відповідно до прийнятого закону, інституційна реформа митної служби та податкової: набір працівників на відкритих конкурсах із вирішальним голосом міжнародних фахівців та забезпечення їм гідних заробітних плат.

Сподіваємось, що народні депутати врахують пропозиції аналітичних центрів і ближчим часом реалізують зазначені у дослідженні зміни, в той же час залишивши шкідливі пункти Нацстратегії лише на папері.