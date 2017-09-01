События

10:12 01.09.2017

Число жертв урагана "Харви" в США достигло 44 человек

До 44 человек возросло число жертв урагана "Харви" в американском штате Техас, сообщают в пятницу местные СМИ.

Ранее сообщалось о 39 погибших.

Еще около 19 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели не исключают, что число жертв может возрасти еще.

В результате урагана более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Повреждены и разрушены десятки тысяч домов.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп, посетивший ранее на этой неделе пострадавший от стихии Техас, вновь отправится в этот штат.

Кроме того, американский лидер пообещал выделить $1 млн из собственных средств на оказание помощи людям, пострадавшим от "Харви".

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Число жертв урагана "Харви" в США возросло до 39

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