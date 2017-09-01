Число жертв урагана "Харви" в США достигло 44 человек
До 44 человек возросло число жертв урагана "Харви" в американском штате Техас, сообщают в пятницу местные СМИ.
Ранее сообщалось о 39 погибших.
Еще около 19 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели не исключают, что число жертв может возрасти еще.
В результате урагана более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Повреждены и разрушены десятки тысяч домов.
Ожидается, что президент США Дональд Трамп, посетивший ранее на этой неделе пострадавший от стихии Техас, вновь отправится в этот штат.
Кроме того, американский лидер пообещал выделить $1 млн из собственных средств на оказание помощи людям, пострадавшим от "Харви".