Более 200 тыс. жителей Техаса остались без света из-за урагана "Харви"
В Техасе (США) более 211 тыс. человек оказались без электричества из-за удара мощнейшего урагана "Харви", сообщает в субботу CNN со ссылкой на Совет по надежности электроснабжения этого штата.
Ранее сообщалось, что проблема затронула 104 тыс. человек.
Степень мощности урагана в настоящее время приравнивается к третьей категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра достигает 201 км/ч.
Президент США Дональд Трамп объявил в связи с ураганом "Харви" режим стихийного бедствия в штате Техас. Он также призвал жителей проявлять максимальную осторожность.