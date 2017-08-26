События

11:16 26.08.2017

Более 200 тыс. жителей Техаса остались без света из-за урагана "Харви"

В Техасе (США) более 211 тыс. человек оказались без электричества из-за удара мощнейшего урагана "Харви", сообщает в субботу CNN со ссылкой на Совет по надежности электроснабжения этого штата.

Ранее сообщалось, что проблема затронула 104 тыс. человек.

Степень мощности урагана в настоящее время приравнивается к третьей категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра достигает 201 км/ч.

Президент США Дональд Трамп объявил в связи с ураганом "Харви" режим стихийного бедствия в штате Техас. Он также призвал жителей проявлять максимальную осторожность.

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