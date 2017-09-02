События

02:18 02.09.2017

Белый дом попросит Конгресс выделить почти $6 млрд на помощь пострадавшим от урагана "Харви"

В Белом доме намерены попросить Конгресс выделить $5,9 млрд на оказание помощи пострадавшим от разрушительного урагана "Харви", пишет в пятницу американская газета The Washington Post.

Эта сумма станет лишь первым пакетом помощи пострадавшим. Далее на эти цели могут быть выделены и дополнительные средства.

Ожидается, что $5,5 млрд будут перечислены на счет агентства США по чрезвычайным ситуациям, а остальные средства - управлению по делам малого бизнеса.

Помимо этого, Д.Трамп планирует передать $1 млн из личных средств, которые пойдут на ликвидацию последствий стихии.

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