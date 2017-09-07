События

08:03 07.09.2017

Палата конгресса США одобрила финансовую помощь в размере почти $8 млрд. для штатов, пострадавших от урагана "Харви"

Палата представителей американского конгресса в среду одобрила начальную финансовую помощь в размере около $7,9 млрд для штатов, пострадавших от урагана "Харви", ударившего по побережью штата Техас 25 августа.

При этом 419 членов палаты проголосовали "за", а три - "против".

Ранее сообщалось, что губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что для ликвидации последствий урагана "Харви" штату потребуется астрономическая сумма - от $150 млрд до $180 млрд. Между тем глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг предупредил, что пострадавшим от наводнения штатам не стоит рассчитывать на то, что их счета оплатит Вашингтон.

Восстановительные работы в Техасе и Луизиане уже начались, несмотря на то, что вода еще не спала окончательно. Жертвами урагана "Харви" стали не менее 47 человек, еще два десятка считаются пропавшими без вести. Более 1 млн. человек были вынуждены покинуть свои дома, дома как минимум 43 тыс. американцев полностью разрушены.

По оценкам аналитиков, ураган "Харви" может стать самым разрушительным в истории США с ущербом в $190 млрд.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд о запрете "Партии регионов" назначен на начало декабря

Боевики за сутки 34 раза обстреляли позиции сил АТО

7 сентября в Киеве будет действовать ограничение движения транспорта

Боевики 13 раз открывали огонь по украинским позициям

НАТО направит трех представителей наблюдать за учениями "Запад-2017"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Финляндии открыт Европейский центр по противодействию гибридным угрозам

В ночь на пятницу на Подоле состоится профилактическое промывание водопровода – КГГА

Прокуратура требует вернуть земли водного фонда возле харьковского Центрального рынка в собственность города

Не менее двух человек стали жертвами урагана "Ирма" на французских островах в Карибском море

Трамп договорился с демократами увеличить лимит госдолга США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5583.html
РЕКЛАМА