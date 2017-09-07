Палата конгресса США одобрила финансовую помощь в размере почти $8 млрд. для штатов, пострадавших от урагана "Харви"

Палата представителей американского конгресса в среду одобрила начальную финансовую помощь в размере около $7,9 млрд для штатов, пострадавших от урагана "Харви", ударившего по побережью штата Техас 25 августа.

При этом 419 членов палаты проголосовали "за", а три - "против".

Ранее сообщалось, что губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что для ликвидации последствий урагана "Харви" штату потребуется астрономическая сумма - от $150 млрд до $180 млрд. Между тем глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг предупредил, что пострадавшим от наводнения штатам не стоит рассчитывать на то, что их счета оплатит Вашингтон.

Восстановительные работы в Техасе и Луизиане уже начались, несмотря на то, что вода еще не спала окончательно. Жертвами урагана "Харви" стали не менее 47 человек, еще два десятка считаются пропавшими без вести. Более 1 млн. человек были вынуждены покинуть свои дома, дома как минимум 43 тыс. американцев полностью разрушены.

По оценкам аналитиков, ураган "Харви" может стать самым разрушительным в истории США с ущербом в $190 млрд.