События

15:51 30.08.2017

Ураган "Харви" обрушился на Луизиану

Тропический ураган "Харви", ставший причиной наводнений в Техасе, обрушился на штат Луизиана, сообщил в среду Национальный центр предупреждения ураганов США.

Западная часть Луизианы, в особенности регионы, граничащие с Техасом, оказались в зоне ливневых дождей. Вместе с тем в Национальном центре ожидают, что мощность урагана будет снижаться.

В свою очередь метеорологи сообщили, что скорость ветра на западе Луизианы может достигать 72 км/ч и привести к штормовым волнам на западной части побережья штата.

Ожидается, что позднее ураган двинется на север, в сторону штатов Арканзас, Миссури и Теннесси.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Луизиане, в штате проводятся эвакуации жителей.

Как сообщалось, в Техасе не менее 30 человек считаются погибшими в результате проливных дождей и наводнений, вызванных ураганом "Харви".

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