События

10:24 28.08.2017

Ущерб от урагана "Харви" может превысить для США $40 млрд

Ущерб, нанесенный экономике США сильнейшим за 12 лет ураганом "Харви", может превысить $40 млрд, пишет CNN.

По оценке исследовательской компании CoreLogic, обнародованной еще на прошлой неделе, ущерб от урагана может составить $39,6 млрд, если он достигнет третьей категории. Между тем его сила выросла до четвертой категории, снизившись затем до первой. При этом Техас ждет еще несколько дней сильнейших ливней, которые могут привести к серьезным наводнениям.

Ураган "Харви" обрушился на побережье Техаса в ночь на субботу 26 августа. Максимальная скорость ветра достигала 215 км/ч. Более 300 тыс. человек остались без электричества, разрушены множество домов, трое человек погибли, в штате введен режим стихийного бедствия.

Как сообщалось, работу приостановили ряд крупных НПЗ, на которые приходится около 10% всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране - около 2,26 млн баррелей в сутки.

Пока власти США не дают предварительных оценок ущерба от урагана. На настоящий момент самым разрушительным ураганом в истории штата стала "Катрина", в 2005 году практически разрушившая город Новый Орлеан и унесшая свыше 1,8 тыс. жизней. Материальный ущерб тогда составил $125 млрд.

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Интерфакс-Украина
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