События

16:30 28.08.2017

Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана в связи с ураганом "Харви"

Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за урагана "Харви", передает в понедельник телеканал Си-Би-Эс.

Накануне губернатор штата Джон Эдвардс обратился к Д.Трампу с предложением объявить в Луизиане режим ЧС, напоминает телеканал.

Ураган "Харви" обрушился на побережье США в ночь на минувшую субботу.

Максимальная скорость ветра достигала 215 км/ч. Более 300 тыс. человек остались без электричества, разрушены множество домов, три человека погибли. В штате Техас были введены чрезвычайные меры в связи со стихийным бедствием.

Пока власти США не дают предварительных оценок ущерба от урагана. Однако американские СМИ отмечают, что последствия урагана в Техасе уже превзошли худшие ожидания властей и метеорологов.

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