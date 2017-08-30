Порошенко направил Трампу соболезнования в связи со смертоносным ураганом в Техасе

Президент Украины Петр Порошенко выразил президенту США Дональду Трампу солидарность и поддержку в связи с ураганом в штате Техас, унесшем жизни десятков людей.

"Я только что отправил письмо со словами солидарности и поддержки президенту США Дональду Трампу в связи с ураганом в Техасе", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.

"Наши мысли и молитвы сейчас с американскими друзьями в их усилиях по преодолению трагических последствий вызова природы", - добавил глава украинского государства.

Как сообщалось, в Техасе не менее 30 человек считаются погибшими в результате проливных дождей и наводнений, вызванных ураганом "Харви", обрушившимся на штат 26 августа. 30 августа он достиг штата Луизиана. Ожидается, что позднее ураган двинется на север, в сторону штатов Арканзас, Миссури и Теннесси.