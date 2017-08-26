События

10:02 26.08.2017

Ураган "Харви" в США теряет силу, его мощность понижена до третьей категории

Снижена категория урагана "Харви" с четвертой до третьей по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, сообщает в субботу телеканал CNN.

Скорость ветра достигает в настоящее время 201 км/ч, передает телеканал со ссылкой на Национальный центр исследования ураганов.

На территории между прибрежными городами Порт Арканзас и Порт-О'коннор произошло наводнение. Также Национальная метеорологическая служба США предупреждает о возможности возникновения торнадо и наводнений в ближайшее время и до конца дня. Ее эксперты предупреждают о том, что Техас "ожидает много трудных дней" впереди.

Ранее урагану "Харви" была присвоена четвертая категория. Скорость ветра достигала 215 км/ч.

Президент США Дональд Трамп объявил в связи с ураганом "Харви" режим стихийного бедствия в штате Техас. Он также призвал жителей проявлять максимальную осторожность.

Первым под удар "Харви" попал небольшой техасский город Рокпорт с населением около 7 тысяч человек, улицы которого оказались частично затоплены, а также обвалилась крыша одной из школ. О жертвах пока не сообщалось.

Также в городе Корпус-Кристи тысячи людей остались без электричества, городские власти распорядились об эвакуации жителей.

Десятки тысяч жителей штата эвакуировали еще накануне.

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