16:17 23.11.2025
Про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Системна криза української влади. Чи є вихід?"
У понеділок, 24 листопада, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Системна криза української влади. Чи є вихід?".
Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; громадський діяч Олесь Доній; політичний оглядач Леонід Швець (вул. Рейтарська, 8/5-А).
Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.