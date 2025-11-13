Інтерфакс-Україна
Про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Duty of Care: що потрібно гуманітарним працівникам та волонтерам для безпеки"

У п'ятницю, 14 листопада, о 10.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться круглий стіл на тему "Duty of Care: що потрібно гуманітарним працівникам та волонтерам для безпеки".

Учасники:

  • директорка Альянсу українських організацій громадянського суспільства Міла Леонова;
  • керівниця напряму зовнішніх зв'язків (GR) Альянсу українських організацій громадянського суспільства Олена Волкова;
  • директорка Платформи гуманітарних НУО в України Каміла Коррадін;
  • голова програм Nonviolent Peaceforce в Україні Йохім (Йомі) Клейманн;
  • координатор програм гуманітарної допомоги, Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва Олег Масик;
  • заступник директора International NGO Safety Organisation - INSO в Україні Юзеф Ланг (Jozef Lang);
  • директор HR-департаменту Благодійної організація - Благодійний фонд "Карітас України" Анна Холодницька;
  • членкиня правління БФ Схід SOS Оксана Куянцева;
  • радник з адвокаційних питань благодійного фонду "Рокада" Юрій Гончаров;
  • радниця МЗС України Маріанна Гребенюк;
  • представники влади (уточнюється).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація за тел. +38(097)795-03-00.

Реєстрація журналістів за тел. (050) 756-82-51 (Ольга Шилкіна).

 

