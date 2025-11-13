13:51 13.11.2025
Про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Duty of Care: що потрібно гуманітарним працівникам та волонтерам для безпеки"
У п'ятницю, 14 листопада, о 10.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться круглий стіл на тему "Duty of Care: що потрібно гуманітарним працівникам та волонтерам для безпеки".
Учасники:
- директорка Альянсу українських організацій громадянського суспільства Міла Леонова;
- керівниця напряму зовнішніх зв'язків (GR) Альянсу українських організацій громадянського суспільства Олена Волкова;
- директорка Платформи гуманітарних НУО в України Каміла Коррадін;
- голова програм Nonviolent Peaceforce в Україні Йохім (Йомі) Клейманн;
- координатор програм гуманітарної допомоги, Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва Олег Масик;
- заступник директора International NGO Safety Organisation - INSO в Україні Юзеф Ланг (Jozef Lang);
- директор HR-департаменту Благодійної організація - Благодійний фонд "Карітас України" Анна Холодницька;
- членкиня правління БФ Схід SOS Оксана Куянцева;
- радник з адвокаційних питань благодійного фонду "Рокада" Юрій Гончаров;
- радниця МЗС України Маріанна Гребенюк;
- представники влади (уточнюється).
Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Додаткова інформація за тел. +38(097)795-03-00.
Реєстрація журналістів за тел. (050) 756-82-51 (Ольга Шилкіна).