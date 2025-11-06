Пресконференція на тему "Як українці ставляться до капіталізму?", де будуть представлені результати нового соціологічного опитування на тему ідеологічно-політичних та проринкових поглядів українців

У четвер, 6 листопада, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Як українці ставляться до капіталізму?", де будуть представлені результати нового соціологічного опитування на тему ідеологічно-політичних та проринкових поглядів українців.

Учасники: президент Міжнародного Інституту Свободи (ILI) Ярослав Романчук; директор Міжнародного Інституту Свободи (ILI) Михайло Камчатний (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

