Інтерфакс-Україна
Відео
12:05 06.11.2025

Пресконференція на тему "Як українці ставляться до капіталізму?", де будуть представлені результати нового соціологічного опитування на тему ідеологічно-політичних та проринкових поглядів українців

1 хв читати

У четвер, 6 листопада, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Як українці ставляться до капіталізму?", де будуть представлені результати нового соціологічного опитування на тему ідеологічно-політичних та проринкових поглядів українців.

Учасники: президент Міжнародного Інституту Свободи (ILI) Ярослав Романчук; директор Міжнародного Інституту Свободи (ILI) Михайло Камчатний (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

148 днів на позиції. Реальна історія, яку треба почути

Пресконференція на тему "Тарифна політика державних монополій - АТ "Укрзалізниця" та НЕК "Укренерго", їх негативний вплив на промисловість та економіку України"

Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Міндовкілля перетворило національні парки у промислову зону по заготівлі ягід, грибів, лікарських рослин та очерету"

Про дискусію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Вплив Китаю на українсько-російську війну"

Пресконференція на тему "Завершення повноважень місцевої влади: що далі та які ризики для громад"

Система Система Hazard Analysis and Critical Control Point (НАССР) та її практичне впровадження у заклади освіти

Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Супермаркет Рішень" - платформа, яка об’єднала громади, бізнес і міжнародних партнерів"

Презентація "Дипломатичного правового хабу" – інноваційної платформи правової підтримки іноземних громадян та бізнесу в Україні​​​​

Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Репродуктивна медицина України під загрозою: чому законопроєкт №13683 б’є по інтересах пацієнтів і репутації держави"

Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Виклики для бізнесу при працевлаштуванні під час війни: рішення для кадрового ринку завдяки навчанню та перекваліфікації"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА