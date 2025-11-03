Інтерфакс-Україна
Відео
12:32 03.11.2025

Пресконференція на тему "Тарифна політика державних монополій - АТ "Укрзалізниця" та НЕК "Укренерго", їх негативний вплив на промисловість та економіку України"

1 хв читати
Пресконференція на тему "Тарифна політика державних монополій - АТ "Укрзалізниця" та НЕК "Укренерго", їх негативний вплив на промисловість та економіку України"

У вівторок, 4 листопада о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Тарифна політика державних монополій - АТ "Укрзалізниця" та НЕК "Укренерго", їх негативний вплив на промисловість та економіку України".

Учасники: президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков; виконавчий директор Національної асоціації видобувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак; виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергій Кудрявцев; віце-президент Союзу хіміків України Ігор Гольченко; президент Всеукраїнського союзу виробників будматеріалів Костянтин Салій; виконавчий директор Асоціації виробників цементу України (Укрцемент) Людмила Кріпка (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (044) 279-05-25.

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Міндовкілля перетворило національні парки у промислову зону по заготівлі ягід, грибів, лікарських рослин та очерету"

Про дискусію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Вплив Китаю на українсько-російську війну"

Пресконференція на тему "Завершення повноважень місцевої влади: що далі та які ризики для громад"

Система Система Hazard Analysis and Critical Control Point (НАССР) та її практичне впровадження у заклади освіти

Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Супермаркет Рішень" - платформа, яка об’єднала громади, бізнес і міжнародних партнерів"

Презентація "Дипломатичного правового хабу" – інноваційної платформи правової підтримки іноземних громадян та бізнесу в Україні​​​​

Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Репродуктивна медицина України під загрозою: чому законопроєкт №13683 б’є по інтересах пацієнтів і репутації держави"

Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Виклики для бізнесу при працевлаштуванні під час війни: рішення для кадрового ринку завдяки навчанню та перекваліфікації"

Пресконференція га тему "Українська освіта на терезах громадської думки: сподівання і сумніви"

Про дискусію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Про що свідчить аналіз показників проєкту Державного бюджету на наступний рік"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА