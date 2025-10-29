Інтерфакс-Україна
20:26 29.10.2025

Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Міндовкілля вдвічі збільшило знищення заповідного лісу у національних парках"

У четвер, 30 жовтня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Міндовкілля вдвічі збільшило знищення заповідного лісу у національних парках".

Учасники: юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк; доктор біологічних наук, заступник директора Київського еколого-культурного центру Іван Парнікоза; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

