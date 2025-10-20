11:30 20.10.2025
Про дискусію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Вплив Китаю на українсько-російську війну"
У понеділок, 20 жовтня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Вплив Китаю на українсько-російську війну".
Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян; президент Ліберально-демократичної ліги України Артур Харитонов (вул. Рейтарська, 8/5а).
Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.