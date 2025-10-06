пресконференція га тему "Українська освіта на терезах громадської думки: сподівання і сумніви"

У понеділок, 6 жовтня, о 13.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція га тему "Українська освіта на терезах громадської думки: сподівання і сумніви".

Будуть представлені результати репрезентативного опитування населення щодо організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, корупційних ризиків вступної кампанії 2025 року, довіри до органів управління освітою; опитування проведено в межах всеукраїнського моніторингу громадської думки з питань освіти, який щороку здійснює Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України спільно з Асоціацією політичних психологів України.

Учасники: директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України Микола Слюсаревський, віцепрезидент Асоціації політичних психологів України, заступник директора з науково-методичної роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук Світлана Чуніхіна (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.