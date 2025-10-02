Інтерфакс-Україна
Відео
12:00 02.10.2025

Пресконференція на тему "Міндовкілля вдвічі збільшило знищення заповідного лісу у національних парках"



У четвер, 2 жовтня, о 12.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Міндовкілля вдвічі збільшило знищення заповідного лісу у національних парках".

Учасники: юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк; доктор біологічних наук, заступник директора Київського еколого-культурного центру Іван Парнікоза; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

