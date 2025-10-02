Інтерфакс-Україна
Відео
10:30 02.10.2025

Пресконференція на тему "Українська прем'єра фільму "Діти у вогні"

Пресконференція на тему "Українська прем'єра фільму "Діти у вогні"

У четвер, 2 жовтня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Українська прем'єра фільму "Діти у вогні".

Учасники: лауреат Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук; номінований на "Оскар" та "Еммі" режисер/продюсер/оператор Євген Афінеєвський; продюсерка, номінантка на премію "Еммі" Галина Садомцева; виконавча директорка Української кіноакадемії та генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух; американський політик, адвокат і член Палати представників США Майкл Томас МакКоул-старший (Michael Thomas McCaul Sr.); політик Шотландської лейбористської партії, членкиня британського парламенту Джоанна Бакстер (Johanna Baxter MP) (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

