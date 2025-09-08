Інтерфакс-Україна
Про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Перспективи загальних виборів в Україні"

У понеділок, 8 вересня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Перспективи загальних виборів в Україні".

Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; громадський діяч Олесь Доній; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян; політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

