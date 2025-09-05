Інтерфакс-Україна
13:30 05.09.2025

Ініціативи МОН та їх наслідки

У п’ятницю, 5 вересня, о 14.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Ініціативи МОН та їх наслідки" про дії уряду та Міністерства освіти і науки України щодо реформування освітньої галузі України та його наслідки, спроби введення додаткового заходу контролю для аспірантів, що навчаються, у вигляді єдиного державного заліку з української та іноземної мов, зменшення кількості закладів вищої освіти та закладів професійно-технічної освіти, позови проти КМУ та МОН.

Учасники: аспірант, голова благодійної організації "Благодійний фонд "Змінимо наші життя" Роман Сергієнко; голова Ради здобувачів вищої освіти, доктор філософії Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" Єлизавета Бодряго; викладач професійно-теоретичної підготовки Державного навчального закладу "Вище професійне училище №8 м. Стрия" Анатолій Кривошеєв; начальник юридичного відділу Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського Вадим Риков (вул. Рейтарська, 8/5-А).

