Синьо-жовті над Слобожанщиною: до Дня Прапора України безпілотники підняли стяг над Горналью та Гуєво

До Дня Державного Прапора України оператори батальйону безпілотних систем «Rugby Team» 129-ї окремої бригади територіальної оборони підняли українські прапори над етнічними землями Слобожанщини, що нині перебувають у зоні бойових дій.

Синьо-жовті стяги замайоріли над Горналью та Гуєво — як символ незламності, як нагадування ворогу: Україна пам’ятає кожен клаптик своєї землі та невпинно повертає своє.

Цей жест — не лише про патріотизм, а й про технологічну відвагу: прапори були встановлені за допомогою дронів у складних умовах, під вогневим ризиком. Батальйон «Rugby Team» продовжує демонструвати, що сучасна війна — це не лише про зброю, а й про символи, які надихають.