16:51 21.08.2025

34-ий День Незалежності України: чи вдасться відстояти суверенітет держави?

34-ий День Незалежності України: чи вдасться відстояти суверенітет держави?

У пʼятницю, 22 серпня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська 8/5а) відбудеться прес конференція на тему "34-ий День Незалежності України: чи вдасться відстояти суверенітет держави?".

Учасники:

кандидат політичних наук, керівник проєкту "Інформаційна оборона" Фонду "Відкрита політика", волонтер АТО і ЗСУ Ігор Жданов;

доктор економічних наук, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський;

військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (050) 385-80-88.

 

 

