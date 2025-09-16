У вівторок, 16 вересня, о 12.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Створення Національної асоціації лобістів України - початок прозорої європейської практики лобіювання в Україні".

Учасники: адвокат, голова правління НАЛУ, голова Комітету з інформаційної політики Національної асоціації адвокатів України Олексій Шевчук; член правління НАЛУ, керуючий партнер адвокатського об'єднання AVER LЕX Ольга Просянюк; член правління НАЛУ, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Лещенко та партнери" Олександр Лещенко; член правління, керуючий партнер ТОВ "UA Absolut" Олександр Бондарчук; представник НАЛУ в Брюселі, президент "European Facilitation Platform" Олександр Каменець (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.