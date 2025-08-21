Інтерфакс-Україна
Як діяльність та бездіяльність правоохоронців впливає на відбудову, інвестиційний клімат, обороноздатність

У четвер, 21 серпня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" на тему "Як діяльність та бездіяльність правоохоронців впливає на відбудову, інвестиційний клімат, обороноздатність".

Учасники: політолог, модератор дискусії Олексій Вороненко; адвокат, голова ГО "Всеукраїнське обʼєднання позаштатних (громадських) інспекторів архітектурно-будівельного контролю" Сергій Возний; ветеран ЗСУ, підприємець, лідер Білоцерківського корпусу добровольців Олександр Магдич; соціолог, засновник компанії "Актив Груп" Андрій Єременко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

