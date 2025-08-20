Інтерфакс-Україна
14:37 20.08.2025

Якою має бути освіта в часи війни: план дій

У четвер, 21 серпня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Якою має бути освіта в часи війни: план дій".

Учасники: засновниця Наукового ліцею/пансіону Чурюмова, експертка з наукової освіти, кандидатка історичних наук Ірина Жданова; старший науковий співробітник Інституту математики Національної академії наук України, популяризаторка математики, кандидатка фізико-математичних наук (математична фізика) Ірина Єгорченко; завідувач кафедри біотехнології Київського авіаційного інституту, нейробіолог, кандидат біологічних наук Олексій Болдирєв (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів за тел. (067) 454-45-16.

