Інтерфакс-Україна
Відео
10:24 14.08.2025

Екологи виграли суд проти Київради та її колишнього секретаря Бондаренка на захист заповідних об'єктів

1 хв читати

У четвер, 14 серпня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Екологи виграли суд проти Київради та її колишнього секретаря Бондаренка на захист заповідних об'єктів".

Учасники:  юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк, юрист, член правління ГО "Сварожичі" Оксана Бургун; доктор біологічних наук, заступник директора Київського еколого-культурного центру Іван Парнікоза; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Апеляційний суд визнав незаконним виділення землі під Національний військовий меморіальний комплекс біля села Мархалівка

Про засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Проблеми та перспективи організації реабілітації військових на Київщини: позитивні приклади та системні недоліки"

Круглий стіл на тему "Свобода для бізнесу та нові інвестиційні можливості: як уряд, регіони та бізнес запускають відновлення"

Про "круглий стіл" у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Гуманітарна діяльність у війні: захист персоналу, інновації та вплив на світову політику"

Про засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" на тему "Проблеми відбудови Київщини: які особливості відновлення деокупованих територій, ліквідації наслідків руйнувань та будівництва житла для ВПО і ветеранів"

Дискусія тему "Україна очима американців: виклики сприйняття та стратегії комунікації"

Пресконференція на тему "Питання доцільності та законності ініціатив уряду та МОН стосовно аспірантів"

Пресконференція на тему "Відповідальність Росії за війну проти України: юридичні механізми"

Дискусія тему "Advance Truth Strategy (ATS) як елемент інформаційної оборони: протидія російському впливу та формування позитивного іміджу України в Європі та США"

Про дискусію на тему "Динаміка суспільно-політичних настроїв українців під час війни"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА