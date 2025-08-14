Екологи виграли суд проти Київради та її колишнього секретаря Бондаренка на захист заповідних об'єктів

У четвер, 14 серпня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Екологи виграли суд проти Київради та її колишнього секретаря Бондаренка на захист заповідних об'єктів".

Учасники: юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк, юрист, член правління ГО "Сварожичі" Оксана Бургун; доктор біологічних наук, заступник директора Київського еколого-культурного центру Іван Парнікоза; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.