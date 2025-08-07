Інтерфакс-Україна
10:47 07.08.2025

Про засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Проблеми та перспективи організації реабілітації військових на Київщини: позитивні приклади та системні недоліки"

У четвер, 7 серпня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" на тему "Проблеми та перспективи організації реабілітації військових на Київщини: позитивні приклади та системні недоліки".

Учасники:

представник ГО "Об’єднані гольфом", ветеран ЗСУ Олександр Кікін;
директор КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" Дарина Мельник;
директор департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації Ігор Мещан;
радник голови Київської ОДА з питань ветеранської політики Павло Якимчук;
голова правління ГО "Інститут української політики", військовий психолог Олексій Усачов;
військовий лікар, заступник директора КМКЛ 10, автор ініціативи "Потяг життя" Данило Михайлов.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

