У середу, 13 серпня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Апеляційний суд визнав незаконним виділення землі під Національний військовий меморіальний комплекс біля села Мархалівка".

Учасники: юрист ГО "Мархалівка. Підтримка" Юлія Рибіцька, мешканки села Мархалівка Надія Коваленко та Вікторія Чеченкова, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.