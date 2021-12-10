Центральный автовокзал Киева запустил экспресс-доставку посылок автобусами по Украине, Европе и странам СНГ

Компания "Укрпас" запустила экспресс-доставку документов и посылок автобусами по Украине, Европе и странам СНГ на Центральном автовокзале Киева.

Как отмечается в сообщении управляющей компании "Укрпас", на автовокзале всегда существовала проблема с нелегальной передачей посылок. Теперь, чтобы оформить передачу, нужно просто обратиться в отделение экспресс-доставки, заплатить фиксированный тариф за передачу и получить накладную.

"Таким образом, мы избавились от необлагаемой наличности и вывели доставку посылок в "белый" рынок, также это помогает в борьбе с нелегальными перевозчиками, которые помимо незаконных перевозок пассажиров осуществляют и доставку передач" - комментирует запуск усулуги директор компании "Укрпас" Максим Скляренко.

За месяц работы с Центрального автовокзала было передано более 1000 посылок.

Чаще всего, по данным "Укрпаса", посылки по территории Украины отправляли в Одессу, Умань, Харьков. Если говорить о самых популярных европейских отправках, то это Варшава, Краков, Вроцлав.

В управлении компании "Укрпас" Центральный автовокзал Киева, автостанции "Подол", "Дарница", "Полесье", "Южная", "Дачная", а также 18 автостанций в Киевской области.