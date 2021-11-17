"Укрпошта" обновила пятую часть автопарка тягачами MAN и полуприцепами KRONE для магистральных маршрутов

АО "Укрпошта" закупило 20 грузовиков для магистральных маршрутов – автотягачей с полуприцепами грузоподъемностью 20 тонн каждый.

Как отмечается в сообщении компании в среду, эти машины заменят часть подержанных авто и будут задействованы на наиболее загруженных направлениях доставки – в Днепре, Одессе, Львове, Харькове.

Закупленные авто с пробегом, но по условиям договора все автотягачи не старше пяти лет.

В магистральной группе авто "Укрпошты" новые грузовики ориентировочно составляют пятую часть автопарка. В распоряжении компании есть магистральные машины грузоподъемностью 10 и 20 тонн, а их средний возраст – более 10 лет.

"Сейчас для "Укрпошты" важно не только качественное, но и количественное наполнение автопарка, поэтому мы сознательно избрали закупку магистральных автомобилей с пробегом. Это единственный вариант получить машины в этом году и сразу отправить их на маршруты, особенно в начале горячего сезона, когда объемы отправлений традиционно растут на 30%", - цитируется в сообщении генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

По его словам, доставку новых авто из-за больших очередей на производстве пришлось бы ждать почти год. Однако в будущем "Укрпошта" постепенно будет переходить к закупке исключительно новых машин. Эта закупка является частью программы полной замены автопарка компании новыми машинами.

"За последние пять лет мы обновили его наполовину, приобретя более 3000 новых авто, а средний возраст машин сократился с 15 до семи лет. Впереди у нас много проектов, в частности новая логистическая сеть со строительством сортировочных центров. В итоге будет автоматическая сортировка и ускоренная доставка благодаря новым автомобилям. Это позволит нам быть более конкурентными в сроках и удовлетворять запрос клиентов на скорость доставки посылок", - подчеркнул Смелянский.

Закупка автотягачей и полуприцепов прошла через систему электронных торгов Prozorro в мае-июне 2021 года. По условиям торгов заключен договор финансового лизинга с ПУМБ сроком на четыре года для распределения финансовой нагрузки при уплате стоимости автомобилей.

Транспорт "Укрпоште" поставили две компании - ООО "УКРРОСТЕХНО", являющееся официальным дилером ООО "МАН Трак энд Бас Юкрейн", и дочернее предприятие немецкого концерна Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG ООО "КРОНЕ СКАНБАЛТ". Общая стоимость 20 автотягачей составила EUR1,03 млн с НДС, 20 полуприцепов – EUR397,3 тыс. с НДС.