"Укрпошта" доставила 2 тыс. свидетельств о рождении через "е-Малятко" с момента запуска услуги

"Укрпошта" с июня 2021 года доставила 2 тыс. свидетельств о рождении ребенка, заказанные онлайн через сервис "е-Малятко".

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, больше всего почтовую доставку свидетельств заказывают в Киевской (459 за июль), Харьковской (181 за июль) и Днепропетровской (125 за июль) областях. Пятерку лидеров закрывают Львовская (110 за июль) и Одесская (94 за июль) области.

Кроме того, отмечается, что по сравнению с июнем, в июле общее количество доставок выросло вдвое.

"Учитывая тенденции, мы ожидаем, что до конца года объем доставок оригинала свидетельства о рождении, заказанного через сервис "е-Малятко", возрастет до нескольких тысяч в месяц. Мы хотим, чтобы все больше молодых украинцев открывали для себя современную "Укрпошту", которая может за два-три дня собрать все данные, оформить и доставить заказ в любой уголок страны", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора "Укрпошты" по развитию бизнеса Алену Степину.

По данным Министерства цифровой трансформации, 45% родителей, которые заказали свидетельство о рождении через "е-Малятко", воспользовались доставкой от "Укрпошты".

"Нашей комплексной услугой "е-Малятко" всего за год существования воспользовались более 160 тыс. украинцев. А теперь благодаря сотрудничеству с "Укрпоштой" молодые родители получили возможность получить важнейшую услугу для младенца полностью онлайн без хлопот, лишних нервов и ни одного визита в государственные учреждения. Такими же быстрыми и комфортными станут все государственные услуги", - цитируется вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.